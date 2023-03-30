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Они не дремлют, чтобы каждый из нас спал спокойно: как пограничники защищают рубеж Беларуси
Cовершенствование инфраструктуры госграницы, включая возведение новых рубежей охраны и оснащение их самыми современными техническими средствами, это лишь часть задач для Госпогранкомитета на 2023 год. Служащие стоят в строю 24 на 7, чтобы каждый из нас был под защитой и спал спокойно. О службе зеленых фуражек с заставы "Плюсы" рассказала Марина Романовская.
Учебные занятия, тренировки, заступление в наряд - в таком особом ритме проходят и будни, и праздники у пограничников. Кто служил, тот знает. Пограничная застава "Плюсы" находится на белорусско-латвийской границе. Это охраняемый участок протяженностью в несколько десятков километров. Леса, болота, озера - живописно, скажет любой, и ответственно, добавят пограничники.
Спецификой участка является нахождение здесь большого количества озер, что в свою очередь привлекает массы людей. Нужно проявлять вежливость, гостеприимство, но в то же время не терять бдительность. За себя и за своих сослуживцев могу сказать, что каждый пограничник - это психологически и морально устойчивый человек, который в любых условиях и обстановке может быстро принять решение.
Подготовка служебных собак
Сергей Бушляков служит на заставе три года. И подопечные его понимают без слов. Подготовка служебных собак - ответственная и кропотливая работа. Несмотря на передовые технологии в охране рубежей, острый глаз и нюх незаменимы. Вот, например, если неизвестный попытается незаконно пересечь границу, то уверенный прыжок овчарки испортит планы условного нарушителя.
Собака работает постоянно. Главное, чтобы у кинолога было желание регулярно совершенствовать навыки служебной собаки.
Белорусские пограничники оказывают помощь беженцам, которых выталкивают европейские силовики
Все чаще наши пограничники становятся свидетелями нечеловеческого поведения европейских силовиков по отношению к беженцам. Законы гуманности на той стороне уже давно не работают. Польские военнослужащие силой вытесняют людей через калитку для животных. И для европейских страж это, по всей видимости, уже норма.
Белорусская сторона практически ежедневно продолжает фиксировать факты вытеснения беженцев латвийскими, литовскими, польскими силовиками. Людей (зачастую это именно группы) выталкивают и оставляют умирать на границе.
Длина забора, которым отгораживается Латвия, более 30 км. Правда, каким образом должна защищать сварная сетка от людей, большинство так и не поняли. Зато вред, в частности для животных, ощутимый. Страдают в том числе и краснокнижники.
Мы наблюдаем такие моменты, когда обнаруживаются беженцы в полуобморочном, бессознательном состоянии. В свою очередь белорусские пограничники оказывают им помощь и передают сотрудникам скорой помощи. Недавно в Браславском районе были обнаружены два трупа, которые находились в канаве. Это говорит лишь о том, что добродушие, которое показывала Европа, в настоящее время не имеет лица, а бесчеловечность становится нормой жизни не только для латвийских, но и для литовских пограничников.
Заступление в наряд - особый ритуал для зеленых фуражек. С чем они столкнутся, предугадать нельзя, поэтому пограничники всегда готовы ко всему. Застава не дремлет, чтобы каждый из нас спал спокойно, ведь именно с границы начинается безопасность страны.
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