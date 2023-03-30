Они не дремлют, чтобы каждый из нас спал спокойно: как пограничники защищают рубеж Беларуси

Cовершенствование инфраструктуры госграницы, включая возведение новых рубежей охраны и оснащение их самыми современными техническими средствами, это лишь часть задач для Госпогранкомитета на 2023 год. Служащие стоят в строю 24 на 7, чтобы каждый из нас был под защитой и спал спокойно. О службе зеленых фуражек с заставы "Плюсы" рассказала Марина Романовская.

Учебные занятия, тренировки, заступление в наряд - в таком особом ритме проходят и будни, и праздники у пограничников. Кто служил, тот знает. Пограничная застава "Плюсы" находится на белорусско-латвийской границе. Это охраняемый участок протяженностью в несколько десятков километров. Леса, болота, озера - живописно, скажет любой, и ответственно, добавят пограничники.

Спецификой участка является нахождение здесь большого количества озер, что в свою очередь привлекает массы людей. Нужно проявлять вежливость, гостеприимство, но в то же время не терять бдительность. За себя и за своих сослуживцев могу сказать, что каждый пограничник - это психологически и морально устойчивый человек, который в любых условиях и обстановке может быстро принять решение. Александр Румак, начальник пограничной заставы "Плюсы"





Подготовка служебных собак

Сергей Бушляков служит на заставе три года. И подопечные его понимают без слов. Подготовка служебных собак - ответственная и кропотливая работа. Несмотря на передовые технологии в охране рубежей, острый глаз и нюх незаменимы. Вот, например, если неизвестный попытается незаконно пересечь границу, то уверенный прыжок овчарки испортит планы условного нарушителя.

Собака работает постоянно. Главное, чтобы у кинолога было желание регулярно совершенствовать навыки служебной собаки. Сергей Бушляков, начальник службы собак пограничной заставы "Плюсы"

Белорусские пограничники оказывают помощь беженцам, которых выталкивают европейские силовики

Все чаще наши пограничники становятся свидетелями нечеловеческого поведения европейских силовиков по отношению к беженцам. Законы гуманности на той стороне уже давно не работают. Польские военнослужащие силой вытесняют людей через калитку для животных. И для европейских страж это, по всей видимости, уже норма.

Белорусская сторона практически ежедневно продолжает фиксировать факты вытеснения беженцев латвийскими, литовскими, польскими силовиками. Людей (зачастую это именно группы) выталкивают и оставляют умирать на границе.

Длина забора, которым отгораживается Латвия, более 30 км. Правда, каким образом должна защищать сварная сетка от людей, большинство так и не поняли. Зато вред, в частности для животных, ощутимый. Страдают в том числе и краснокнижники.

Мы наблюдаем такие моменты, когда обнаруживаются беженцы в полуобморочном, бессознательном состоянии. В свою очередь белорусские пограничники оказывают им помощь и передают сотрудникам скорой помощи. Недавно в Браславском районе были обнаружены два трупа, которые находились в канаве. Это говорит лишь о том, что добродушие, которое показывала Европа, в настоящее время не имеет лица, а бесчеловечность становится нормой жизни не только для латвийских, но и для литовских пограничников. Денис Глебко, официальный представитель Полоцкого пограничного отряда