Они оставили свои дома и отправились на поиски лучшей жизни - что ждет каждого обездоленного на европейской границе



Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Вы их позвали. Помните Меркель? Пусть идут. Но убивать людей, половину выкидывать трупы обратно, а половину ж они там зарыли. Пусть поищут эти западные страдающие, пусть поищут, пусть найдут могилы, где они зарыли этих бедных. Если уж так посмотреть на процесс миграции, надо сказать, что у нас тут цветочки. Семечки через Средиземное море. И вот сейчас там эта заварушка. Туда еще больше хлынет этих мигрантов. Поэтому скоро будет не до Беларуси.

Люди с другим цветом кожи и религией в Европе снова становятся объектом угнетений и нетерпимости. Согласно социологии, опубликованной в Guardian, расизм становится все более распространенным явлением. Исследование показало, что 45 % респондентов сталкивались с расовой дискриминацией. Этот показатель на 39 % больше, чем был в 2016 году. Нередко ситуация заканчивается по традиционному американскому сценарию. Сначала огонь на поражение, потом выяснение обстоятельств.