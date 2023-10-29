3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Они оставили свои дома и отправились на поиски лучшей жизни - что ждет каждого обездоленного на европейской границе
Боль и страдание. То, с чем ежедневно приходится сталкиваться сотням тысяч людей по всему миру. Региональные конфликты и западная интервенция стали причиной нового переселения народов. Что характерно, все эти люди вынужденные оставить свои страны, идут не в пустоту. Они откликнулись на призывы лидеров европейских государств. То и дело с высоких трибун им в буквальном смысле машут рукой. Вот только приглашение это в лучших традициях западного лицемерия направлено не им.
Политики банально играют на свою аудиторию, формируя имидж сердоболов и человеколюбов. Что будет с откликнувшимися на призыв, им глубоко безразлично. Правда политтехнология на человеческих жизнях, кажется, окончательно вышла из-под контроля. Наплыв беженцев рискует полностью изменить привычный уклад традиционных процессов в Европе. Подробности в рубрике "Скриншот".
Люди гибнут за гражданство. Лишенные собственных национальных государств они были вынуждены бросить то, что осталось от их домов, не переживших давление экспортной демократии, и отправиться в поисках лучшей жизни для себя и детей. Ведомые нуждой и отчаянием они устремились туда, где им приветливо махали рукой. Сперва Меркель заявила «Мы справимся» и позвала их в Германию, затем ее приемник Шольц торжественно заявил, что Германия - страна мигрантов.
Олаф Шольц, канцлер Германии:
Дорогие дамы и господа. Германия - страна мигрантов. Поэтому сейчас самое время, чтобы мы осознали себя как общество иммиграции и интеграции. К этому относится и то, что мы должны облегчить процесс получения немецкого гражданства. Только так мы сможем добиться полного политического участия и лучшей интеграции. Получение гражданства станет возможным уже через 5 лет проживания в Германии. Мы также разрешим множественное гражданство. Это соответствует жизненной реальности многих проживающих в нашей стране.
Быть, а не казаться демократом и сердобольным человеколюбом, куда сложнее, чем декламировать это с высоких трибун. Холодный прием - то, что ждет каждого обездоленного на европейской границе. У нас в народе говорят: "Хороший хозяин в плохую погоду собаку из дома не выгонит". Евросердоболы считают приемлемым поступать так с людьми.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси: Вы их позвали. Помните Меркель? Пусть идут. Но убивать людей, половину выкидывать трупы обратно, а половину ж они там зарыли. Пусть поищут эти западные страдающие, пусть поищут, пусть найдут могилы, где они зарыли этих бедных. Если уж так посмотреть на процесс миграции, надо сказать, что у нас тут цветочки. Семечки через Средиземное море. И вот сейчас там эта заварушка. Туда еще больше хлынет этих мигрантов. Поэтому скоро будет не до Беларуси.
Люди с другим цветом кожи и религией в Европе снова становятся объектом угнетений и нетерпимости. Согласно социологии, опубликованной в Guardian, расизм становится все более распространенным явлением. Исследование показало, что 45 % респондентов сталкивались с расовой дискриминацией. Этот показатель на 39 % больше, чем был в 2016 году. Нередко ситуация заканчивается по традиционному американскому сценарию. Сначала огонь на поражение, потом выяснение обстоятельств.
Олаф Шольц, канцлер Германии:
В любом случае, сейчас мы усилили охрану на границах со Швейцарией, Австрией, Чешской Республикой и Польшей, чтобы гарантировать, что мы сможем предотвратить простой пропуск людей. Очень многие переезжают через Балканы или Средиземное море через многие страны Европы и впервые подают прошение о предоставлении убежища в Германии. Это не может быть разумной системой. Вот почему мы должны прийти к соглашению с другими о том, как это сделать. Похоже, сейчас это происходит в Европе. Но мы также должны внести свой вклад сами, например, обеспечив достаточную охрану границы.
Беженцы стали значимой силой на территории Евросоюза. Пусть они и в меньшинстве, но уже оказывают серьезное влияние на внутриполитические процессы разных стран. Многие из тех, кто сейчас погибает на европейских рубежах, это родственники беженцев первой волны. Рано или поздно критическая масса скорби захлестнет столицы городов. В частности, и эту приближающуюся проблему стараются купировать антимигрантским законодательством.
Нэнси Фезер, министр внутренних дел Германии:
Одним из важных вопросов для ограничения нелегальной миграции является максимальная борьба с жестокой, безжалостной и беспринципной контрабандой. И здесь сегодняшнее решение продвигает нас вперед. В будущем нам будет легче выдворять контрабандистов. Кроме того, мы позаботимся о том, чтобы незаконный ввоз детей также был наказуем в будущем. На данный момент у нас очень высокий приток нелегальной миграции в этом году, и именно поэтому мы должны действовать как государство.
Происходящее сегодня на диком Западе слишком сильно коррелирует с транслируемыми ценностями. Попытки решать последствия, не обращая внимания на причины, только усугубляют ситуацию. Так или иначе приставка "дикий" в отношении Запада будет звучать все чаще.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
Лишат ли Марин Ле Пен права участвовать в президентских выборах во Франции, рассказал Бояшов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября