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Они побороли онкологию! Всебелорусские детские Игры победителей проходят в "Раубичах"

Всебелорусские детские Игры победителей проходят в "Раубичах". Участники - мальчишки и девчонки, которые победили онкологические заболевания. Всего 47 ребят - от 9 до 17 лет со всей страны. Сегодня они не думают о плохом, а покоряют новые вершины. В программе пять видов спорта: бег, плавание, настольный теннис, футбол и шахматы. И здесь не важны секунды и итоговые места. Главное, чтобы дети вновь поверили в себя и свои силы.

За свои достижения все участники получат медали, дипломы, кубки и подарки. Но, конечно, не только спортом едины. На протяжении четырех дней ребят ждут различные активности: мастер-классы, игры с вожатыми, встречи с блогерами, концерты.

Эти дети уже победители! Они понимают, что главный подарок - и есть жизнь.

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