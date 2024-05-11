3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Они побороли онкологию! Всебелорусские детские Игры победителей проходят в "Раубичах"
Всебелорусские детские Игры победителей проходят в "Раубичах". Участники - мальчишки и девчонки, которые победили онкологические заболевания. Всего 47 ребят - от 9 до 17 лет со всей страны. Сегодня они не думают о плохом, а покоряют новые вершины. В программе пять видов спорта: бег, плавание, настольный теннис, футбол и шахматы. И здесь не важны секунды и итоговые места. Главное, чтобы дети вновь поверили в себя и свои силы.
За свои достижения все участники получат медали, дипломы, кубки и подарки. Но, конечно, не только спортом едины. На протяжении четырех дней ребят ждут различные активности: мастер-классы, игры с вожатыми, встречи с блогерами, концерты.
Эти дети уже победители! Они понимают, что главный подарок - и есть жизнь.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все