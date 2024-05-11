Они побороли онкологию! Всебелорусские детские Игры победителей проходят в "Раубичах"

Всебелорусские детские Игры победителей проходят в "Раубичах". Участники - мальчишки и девчонки, которые победили онкологические заболевания. Всего 47 ребят - от 9 до 17 лет со всей страны. Сегодня они не думают о плохом, а покоряют новые вершины. В программе пять видов спорта: бег, плавание, настольный теннис, футбол и шахматы. И здесь не важны секунды и итоговые места. Главное, чтобы дети вновь поверили в себя и свои силы.