Они стали заложниками чужих политических интриг. О ситуации в Друскининкае

Инструменты давления не меняются. Санкциями пугали и продолжают пугать, вот только эффективно ли это?

Санаторий "Беларусь" в литовском Друскининкае подал в суд на литовский офис Swedbank, который 18 декабря заблокировал расчетные банковские счета здравницы. Так литовские власти демонстрировали свое "могущество". Но страдают обычные сотрудники, которые остались без зарплаты. Тем более странным выглядит этот поступок, ведь из 400 работников 361 человек - это граждане Литвы.Они просто стали заложниками чужих политических интриг. О ситуации в Друскининкае Мария Петрашко.



Всем привет! Я Мария Петрашко, Агентство теленовостей. Пикеты и автопробег за Беларусь на улицах Литвы, с гражданами Литвы. Речь, конечно, о санатории с одноименным названием.Обычные сотрудники санатория небольшого литовского городка, будучи вне политики, однажды проснулись в санкционной ловушке.





Счета здравницы почему-то оказались заблокированы

Казалось бы, скажите спасибо литовским граждан, которые не уехали на заработки в Европу как треть литовского населения, а смогли найти место работы в Литве (благо белорусские санатории пока открыты).Как видно по официальным документам, в санатории "Беларусь" за последние 4 года получили оздоровление почти 60 тысяч человек, из них более 17 тысяч граждане самой Литвы, около 30 тысяч детей-инвалидов.Доходы в бюджет Литвы от белорусского, одного из градообразующих предприятий небольшого Друскининкая, - почти 2 миллиона евро.400 человек сотрудников, из которых 361 - гражданин Литвы.

Хотели показать свое санкционное могущество по-европейски, получилось как всегда по-литовски

Лишились налогов и доверия собственных граждан. По самым скромным подсчетам, от санкционного зуда литовских чиновников пострадали 800 человек - семьи сотрудников, которые остались без работы, без средств к существованию в период жесткого карантина. Литва и так занимает 2 место в ЕС по уровню безработицы.

Владимир Макей, Министр иностранных дел Беларуси:

"Для меня это верх лицемерия и двуличия: с одной стороны, заявляют о необходимости защиты прав человека, с другой стороны, принимаются решения, чтобы создать негативную ситуацию для рядовых граждан, тем самым якобы вызвать протестное настроение по отношению к властям в Беларуси. Абсолютно лицемерный и двуличный подход".

Ненароком закрадывается подозрение, неужели беглые, что так охотно выпрашивали санкции для Беларуси, на самом деле укусили кормящую руку и решили погубить экономику Литвы?

Сотрудники санатория все-таки в демократической европейское стране работают. Им санкционные маневры чужды

Отстаивать свое конституционное право на труд они пошли правовым путем. Не иначе Каледу Сенялис напортачил. Ведь сами чиновники не смогли сразу внятно объяснить причину заморозки счетов, забрасывая сотрудников лишь отписками в лучших традициях собеса (видимо общее советское наследие дает о себе знать). Зато предложения о помощи у литовских властей в духе фондов солидарности. Мол, вы сначала увольтесь из санатория, окунитесь в безработицу, а там посмотрим.

В дурмане политических амбиций, придумывая все новые санкции

В дурмане политических амбиций, придумывая все новые санкции, для разнообразия предлагаю литовским чиновникам подумать не только о сотрудниках санатория, своих же гражданах, но и о всех тех пациентах, которые не получат помощи, в том числе детях. Вчера санаторий "Беларусь" подал иск против Swedbank из-за блокировки счетов. Мы