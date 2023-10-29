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Они строили БАМ, ГЭС, осваивали целину - как современный союз молодежи перенял лучшие традиции комсомольцев
Что же это так важно - пронести лучшие традиции сквозь время, сохранив для будущих поколений правильные акценты в жизни. Комсомол по праву был и остается настоящей школой жизни, отметил в своем поздравлении наш лидер. Брендами комсомола стали всесоюзные субботники, вечерняя рабочая школа, комплексы "Готов к труду и обороне", комсомольско-молодежные коллективы, студенческие стройотряды. Возводили БАМ, ГЭС, осваивали целину.
БРСМ следующим взял на себя эту миссию. Это и волонтерство, движение научно-технического творчества, физкультурно-спортивный комплекс ГТО, организует отряды охраны правопорядка. Дарья Рачко - о силе преемственности.
Октябренок, затем пионер и комсомолец - чтобы стать в их ряды, необходимо заполнить заявление, внести взнос - и у тебя отличительный знак. Это сейчас. Тогда - строгий отбор, учеба на отлично и ни одного замечания по поведению - попасть удавалось не всем. Да, поменялось время и вот эти лозунги слышишь гораздо реже, но сохранили главное - в связке, передавая опыт и укрепляя то, что заложили больше века назад.
Она прочтет все статьи "Звязды", "Знамя юности", ответит на главные вопросы, а после станет единственной женщиной-секретарем Центрального комитета, совместит научную и партийную деятельность. Но тогда, в 1941 году, еще будучи 10-летним ребенком Ревмира Пионова не расставалась с пионерским галстуком. А спустя 4 года и до сих хранит учетную карточку комсомола, которую еще тогда заполняла перьевой ручкой.
Ревмира Пионова, бывший член ВЛКСМ:
Считалось большой честью стать комсомольцем или комсомолкой. Поэтому и готовились, и изучали устав. Не сдавали экзамен, но интересовались, как вы читаете "Зорьку", пионерскую газету, или как вы смотрите на те проблемы, которые в то время были в стране.
И первым самым главным испытанием для комсомольцев была война. В Великую Отечественную тысячи ребят рвались на фронт, причем среди добровольцев были не только юноши, но и девушки. Спустя время они сами предложат построить памятники и музеи. Об этом тоже вспомнит Ревмира Сергеевна.
Ревмира Пионова:
25-летие после освобождения. Мы объявили, что построим памятники, возродим партизанские землянки. Мы подготовили многие макеты. Сделали макет Хатыни, поставили в зале заседания ЦК комсомола и пригласили Машерова. Он похвалил, он не ожидал, что мы на такой размах возьмем. И сказал - делайте все, но Хатынь вы не поднимите, у вас не хватит силенок.
И знали бы тогда, что спустя 80 лет ответственность за сохранность исторической памяти перейдет к их правопреемникам, а по указу Президента комплекс "Хатынь" объявят Всебелорусской молодежной стройкой - соберут студотряды со всей страны - они помогут отремонтировать знаковые монументы, отреставрировать гранитные плиты и построят музей памяти.
Современный союз молодежи перенял лучшие традиции комсомольцев. Будь это изобретения, которые сделают жизнь лучше, отразилось в проекте БРСМ - "100 идей для Беларуси", а сейчас еще подключилось СНГ.
Или же один из самых популярных в советском кино - образ добровольцев. Волонтеры движения "Доброе сердце" приходят на помощь каждому, к отопительному сезону наколют и сложат дрова.
"Приходят. В прошлом году зимой были. Воду приносили. Дрова рубали. Снег чистили. Что говорили, то и делали. Ну, конечно, приятно", - рассказывают об оказанной помощи Евгения и Григорий Избицкие, жители деревни Черевачицы.
"Мы часто участвуем в подобных акциях. Так как кто, если не мы, будет помогать нашим пожилым", - заявляет учащийся Батчинской средней школы Александр Кинчак
В том числе и строительство таких важных для страны объектов. В свое время возводили БАМ, ГЭС, осваивали целину. Сейчас руками наших молодых людей построен главный символ белорусской государственности, Белорусская атомная электростанция, Национальная библиотека. Нынешние комсомольцы трудятся на крупных предприятиях и не только нашей страны.
На МАЗе сейчас 11 отрядов - Брест, Гомель, Гродно, Бобруйск, Жодино - больше сотни рабочих рук: кто на производстве, кто в сервисном обслуживании. Свою трудовую путевку, а для кого и в последующем первое рабочее место, ежегодно получают 42 тыс. молодых людей.
Историей стройотрядовского движения мы обязаны, в том числе Ревмире Сергеевне - это она предложила отправить наших ребят на заработок - такая практика была только в Москве. Правда, саму идею поддержали не сразу, но пробивной характер комсомолки и уже отряд в пути в Западно-Казахстанский край.
"Где-то строили жилые помещения, где-то строили школы. Хорошо зарабатывали по тем временам. Не знаю, в рублях сколько. На костюм и на сапоги. Ну так хорошо в этом время", - вспоминает Ревмира Пионова.
Дмитрий Соколовский, гендиректор ЗАО "Атлант" - директор Минского завода холодильников:
Я струдотряде был в 90-х. Мы в политехническом вузе сами начали заниматься организацией стройотрядов. Мы находили объекты, где работать, организовывались. Я по-хорошему смотрю на нынешние студотряды, им, конечно, завидую, с точки зрения формы - у нас я формой были проблемы: где что нашел, какую спецовку, сапоги кирзовые, сами билеты покупали.
Нити традиций чуть не разорвали в 90-е. Это непростое для всех время. Что делать и куда двигаться дальше? Пока бывшие союзные республики уходили от памяти, в Беларуси на старом фундаменте строили маяк собственных ценностей.
"Многие родители сейчас умные, это период, когда нас хотели отвернуть от общественных организаций. Вот мой сын пионером в школе не будет, их же меньшинство… Так что же ты своего ребенка делаешь изгоем в этой школе? Пускай он сам решит, хочет он быть или нет. Ты же должен понимать, что ты ребенку своему хуже делаешь. Походы, спорт, вместе с классом, а ты своего ребенка на обочину выкидываешь", - подчеркивает Президент Беларуси на встрече молодежным активом неделе во Дворце Независимости.
На неделе Дворец Независимости собрал пионеров, актив БРСМ, ветеранов движения. Президент им расскажет, как работал стройотряде на мелиорации и как сам проявил инициативу поехать трудиться в сельское хозяйство. Пионерский и комсомольский опыт, несомненно, заложили основу. В том числе и традиции музыкальной - так было и на вековой юбилей. Собирались здесь же.
В песнях, фотографиях и комсомольских значках - молодость! Как впервые сидели у костра до рассвета, обретали верных друзей и учились работать сообща.
Бывший член ВЛКСМ Ревмира Пионова сегодня хочет донести до молодежи, чтобы они были активными, патриотами, любили Родину, уважали и ценили БРМС. Вот такие напутственные слова от легендарной комсомолки Ревмиры Пионовой.
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