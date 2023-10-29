Они строили БАМ, ГЭС, осваивали целину - как современный союз молодежи перенял лучшие традиции комсомольцев

Считалось большой честью стать комсомольцем или комсомолкой. Поэтому и готовились, и изучали устав. Не сдавали экзамен, но интересовались, как вы читаете "Зорьку", пионерскую газету, или как вы смотрите на те проблемы, которые в то время были в стране.

25-летие после освобождения. Мы объявили, что построим памятники, возродим партизанские землянки. Мы подготовили многие макеты. Сделали макет Хатыни, поставили в зале заседания ЦК комсомола и пригласили Машерова. Он похвалил, он не ожидал, что мы на такой размах возьмем. И сказал - делайте все, но Хатынь вы не поднимите, у вас не хватит силенок.

Я струдотряде был в 90-х. Мы в политехническом вузе сами начали заниматься организацией стройотрядов. Мы находили объекты, где работать, организовывались. Я по-хорошему смотрю на нынешние студотряды, им, конечно, завидую, с точки зрения формы - у нас я формой были проблемы: где что нашел, какую спецовку, сапоги кирзовые, сами билеты покупали.

И первым самым главным испытанием для комсомольцев была война. В Великую Отечественную тысячи ребят рвались на фронт, причем среди добровольцев были не только юноши, но и девушки. Спустя время они сами предложат построить памятники и музеи. Об этом тоже вспомнит Ревмира Сергеевна.И знали бы тогда, что спустя 80 лет ответственность за сохранность исторической памяти перейдет к их правопреемникам, а по указу Президента комплекс "Хатынь" объявят Всебелорусской молодежной стройкой - соберут студотряды со всей страны - они помогут отремонтировать знаковые монументы, отреставрировать гранитные плиты и построят музей памяти.Современный союз молодежи перенял лучшие традиции комсомольцев. Будь это изобретения, которые сделают жизнь лучше, отразилось в проекте БРСМ - "100 идей для Беларуси", а сейчас еще подключилось СНГ.Или же один из самых популярных в советском кино - образ добровольцев. Волонтеры движения "Доброе сердце" приходят на помощь каждому, к отопительному сезону наколют и сложат дрова."Приходят. В прошлом году зимой были. Воду приносили. Дрова рубали. Снег чистили. Что говорили, то и делали. Ну, конечно, приятно", - рассказывают об оказанной помощи Евгения и Григорий Избицкие, жители деревни Черевачицы."Мы часто участвуем в подобных акциях. Так как кто, если не мы, будет помогать нашим пожилым", - заявляет учащийся Батчинской средней школы Александр КинчакВ том числе и строительство таких важных для страны объектов. В свое время возводили БАМ, ГЭС, осваивали целину. Сейчас руками наших молодых людей построен главный символ белорусской государственности, Белорусская атомная электростанция, Национальная библиотека. Нынешние комсомольцы трудятся на крупных предприятиях и не только нашей страны.На МАЗе сейчас 11 отрядов - Брест, Гомель, Гродно, Бобруйск, Жодино - больше сотни рабочих рук: кто на производстве, кто в сервисном обслуживании. Свою трудовую путевку, а для кого и в последующем первое рабочее место, ежегодно получают 42 тыс. молодых людей.Историей стройотрядовского движения мы обязаны, в том числе Ревмире Сергеевне - это она предложила отправить наших ребят на заработок - такая практика была только в Москве. Правда, саму идею поддержали не сразу, но пробивной характер комсомолки и уже отряд в пути в Западно-Казахстанский край."Где-то строили жилые помещения, где-то строили школы. Хорошо зарабатывали по тем временам. Не знаю, в рублях сколько. На костюм и на сапоги. Ну так хорошо в этом время", - вспоминает Ревмира Пионова.