Белорусские строители отмечают профессиональный праздник

Как отмечают в профильном ведомстве, этого достаточно для внутренних нужд, однако для наращивания экспорта товаров и услуг нужно готовить еще больше кадров. Перед строителями в этой пятилетке стоят амбициозные задачи ежегодно возводить не менее 4 миллионов квадратных метров!