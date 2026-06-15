Онлайн-портал для решения проблем владельцев электромобилей появился в Беларуси. Теперь все технические и инфраструктурные вопросы можно решить в одном месте. А именно: если возникли проблемы с зарядкой на станциях, технические неисправности и сложности эксплуатации.

Знаете, что общего у бензиновой и электрической заправки? Если она сломана, вы никуда не поедете. Разница лишь в том, что владелец обычной машины звонит на колонку и ругает оператора. А владелец электрокара теряется в джунглях Telegram-чатов и неподтвержденных номеров.

Парадокс: работающих станций в стране чуть более 2 100 штук, а понятного ответа на вопрос, куда жаловаться, не было.

Разберем несколько конкретных примеров. Роман приехал на общественную зарядную станцию. Казалось бы, все как обычно. Место вакантно, авто в предвкушении заряда, но система выдает ошибки.

Роман Чирко, владелец электромобиля:

"Трудности бывают. Бывает, даже сюда приезжаешь, в центр Минска, проблемы с интернетом. Сканируешь QR-код, он, бывает, показывает, что станция уже занята, хотя здесь свободно, либо не включается, не подсоединяется к зарядке. 2-3 раза попробуешь, проходит. Иногда вообще ничего не получается, можно уехать".

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Пока мы разговаривали с Романом, приезжает еще один владелец электрокара. Павлу нужно буквально 20 минут, чтобы добрать энергии до точки Б. Но вместо привычного сигнала - тишина. И это не первый раз.

Павел Кунец, владелец электромобиля:

"Ты приезжаешь, вот как сейчас, три колонки не работают. Еще бывает, что, допустим, заявлено, что машина принимает там 30 киловатт. Иногда бывает, что у тебя батарея разряжена и принимает только 10 киловатт. Т. е. на другую станцию приезжаешь, у тебя сразу 30 киловатт выдает. Вот это тоже иногда неприятно. Поэтому обратиться за консультацией, за помощью - это всегда очень хорошо".

Так и назрела идея создания специального онлайн-портала. Руководитель ассоциации поясняет, что каждый владелец электрокара хотя бы раз оказывался в ситуации, когда не знал, куда стучаться. И теперь у них есть официальный механизм.

Сергей Худоешко, председатель Белорусской ассоциации развития электротранспорта:

"В 2024 году произошел скачок электромобилей в стране, прибавилось аж 15 тыс. в год. Мы удивились, но подумали, ладно, бывает. 2025 год показал, что мы удвоились, это 30 тыс. плюсом. И условно за 2 года мы видим, что парк прирос кратно. С 2020 года это более чем в 12 раз. Совершенно понятно, что это уже отдельная история. Понимаем, что это просто должна быть отдельная компания, организация, общественное объединение, которое занимается вопросами электромобилистов".

Портал - и есть то самое "одно окно". Через него можно не только сообщить о неработающей станции, но и задать любой вопрос по неисправностям. Кроме этого, консультацию смогут получить будущие владельцы зеленых авто, которые сомневаются в покупке. На сегодня 80 % писем о том, что зарядных станций все же не хватает.

Сергей Худоешко, председатель Белорусской ассоциации развития электротранспорта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35740c5e-0d7a-4228-9369-06ce7028b8cb/conversions/75026be9-d5f8-46da-95e1-595f4c8d2a64-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35740c5e-0d7a-4228-9369-06ce7028b8cb/conversions/75026be9-d5f8-46da-95e1-595f4c8d2a64-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35740c5e-0d7a-4228-9369-06ce7028b8cb/conversions/75026be9-d5f8-46da-95e1-595f4c8d2a64-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35740c5e-0d7a-4228-9369-06ce7028b8cb/conversions/75026be9-d5f8-46da-95e1-595f4c8d2a64-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Худоешко, председатель Белорусской ассоциации развития электротранспорта:

"С пятницы мы получили за один день в районе 35 обращений, за выходные еще 65, по-моему. Условно, это не тысячи, и слава богу, потому что, маленькая ремарка, электромобилисты - это очень осознанные, очень интеллигентные, очень спокойные люди, с которыми приятно общаться. С многими из них я уже пообщался по телефону, отвечая на эти вопросы. Люди понимают, что это работает, что можно действительно позвонить, не ждать там, условно, 14 дней на ответ официальный. Это более живое движение, скажем, единомышленников, я бы так это назвал".