Онлайн-сервис продления пенсионных выплат на карту запущен на Портале соцзащиты

Продлить выплату пенсии на банковскую карту теперь можно онлайн. Новый сервис появился на портале социальной защиты. Заявление можно подать в личном кабинете за 3 месяца до окончания срока выплаты через банк. После рассмотрения заявления специалисты продлят выплаты через банк еще на 3 года.

Воспользоваться сервисом могут граждане с действующим базовым счетом в банке. Также на портале социальной защиты можно записаться онлайн к специалистам учреждений соцзащиты. А через личный кабинет - заказать услуги соцработника, сиделки, няни.