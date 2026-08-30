Онлайн-школа для учителей и новые подходы: Иванец о старте учебного года и вызовах цифровизации

С нового учебного года на базе Академии национального образования в обновленном формате продолжит работу онлайн-школа для опытных учителей, в которой будут знакомить педагогов с новыми методиками преподавания и новыми подходами в условиях вызова цифровизации. Об этом рассказал министр образования Беларуси Андрей Иванец.

"Мы запустим новую программу повышения квалификации директоров школ. Она будет полностью переформатирована и исключительно практико-ориентирована. Приезжая в Академию национального образования, каждый руководитель сможет посетить конкретную школу, гимназию или лицей и ознакомиться с практическими кейсами работы: как с детьми, которые требуют особых образовательных условий, так и с одаренными ребятами, или с теми учреждениями, где очень хорошо налажен процесс воспитания подрастающего поколения", - перечислил он.

В 2026 году в целом по республике в учреждения образования пришло практически 6 тыс. молодых специалистов - это выпускники колледжей и университетов, отметил министр.

"Для нас, конечно, важно, чтобы каждый молодой специалист нашел ту свою школу, тот детский сад, тот колледж, в котором ему будет хотеться работать каждый день. Для нас процент закрепления - это, наверное, один из ориентиров", - отметил министр. По его словам, в ряде регионов процент закрепления молодых специалистов-педагогов превышает 90-95 %. Это говорит о том, что создаются достойные условия: наставничество, социальные гарантии, комфортный творческий коллектив в школе.

Комментируя проблему переполненных первых классов, Андрей Иванец отметил, что для родителей чувствительным вопросом является двухсменный режим работы школ. "Мы каждый год поэтапно движемся к тому, чтобы создавать наиболее комфортные условия, а именно односменный режим работы наших школ. И на сегодняшний день мы достаточно серьезно в этом направлении продвинулись. Лишь только 15 % школ будут работать в две смены в стране, а 85 % - в односменном режиме. Поэтому, конечно, где-то руководитель школы пытается "уплотнить" наших ребят, но для того, чтобы именно создать возможность обучения в первую смену. Поэтому здесь нужно относиться с пониманием", - пояснил он.

Министр считает важным, что в последние годы правила поступления в вузы не претерпевали никаких изменений. "4 года мы живем в выработанных подходах, которые обсуждались всей страной, решение принималось на уровне главы государства, - напомнил он. - Сегодня мы не рассматриваем внесение серьезных новаций, которые повлияли бы на правила приема в вузы и колледжи. Все остается неизменным".

С 1 сентября начнет работать Национальный центр дополнительного образования детей и молодежи, на базе которого будут функционировать четыре крупных образовательных центра, рассказал Андрей Иванец. "Это центр "Наследие", который будет фактически знакомить с нашей страной, вести направления краеведения и туризма. Мы будем учить наших детей не просто знать свою страну, но уметь по ней путешествовать и любить природу. Центр "Талантов" - это еще одна площадка, где будет развиваться наша творческая молодежь, где ребята попробуют себя в театральном искусстве, ораторском мастерстве и исполнительском искусстве. Арт-центр - это центр, где ребята будут осваивать художественный профиль, что тоже очень важно", - перечислил он.

Министр добавил, что в этом учебном году появятся мультипрофильные программы. "В рамках одной образовательной программы, в рамках одного кружка ребенок сможет попробовать себя и в ораторском мастерстве, и на сцене, где-то сделать декорации, видео- или фотомонтаж фотозаставок. Мы фактически готовим их к жизни: ведь мы, когда выходим в обычную жизнь, мы не просто хотим хорошо играть на гитаре или хорошо петь, мы хотим органично жить и комфортно чувствовать себя в жизни", - подчеркнул Андрей Иванец.