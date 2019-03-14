Онлайн-конференция ко Всемирному дню защиты прав потребителей

"Защита прав потребителей в эпоху умных технологий" - таков слоган Всемирного дня защиты прав потребителей. Его отметят завтра. Цифровые технологии изменили характер многих услуг и продуктов. Теперь проще купить товары, заказать билеты в кино или отплатить услуги ЖКХ онлайн. Что нужно знать при покупке товара в Интернете?



Как отстоять свои интересы в споре с продавцом, расскажет глава Белорусского общества защиты потребителей Анна Суша во время онлайн-конференции сегодня в 13:00. Задавайте свои вопросы на сайте tvr.by.