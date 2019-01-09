Онлайн-конференция на тему "Традиции колядования" начнется на нашем сайте в 12:00

Рождество открыло колядные дни в Беларуси. Вплоть до Крещения можно переодеваться в особых персонажей, навещать соседей, петь песни и гадать. Исконно языческий праздник после принятия христианства приобрел иные черты, и все же отмечаться должен по строгим обрядам. Все об истории и традициях главного праздника наших предков узнайте во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании. Задать свои вопросы научному сотруднику культурно-образовательного отдела Белорусского музея народной архитектуры и быта Алексею Друпову можно уже сейчас на портале tvr.by. Присоединяйтесь к беседе сегодня в полдень.