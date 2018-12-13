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Онлайн-конференция с представителями Мингорисполкома пройдет в полдень на нашем сайте. Задайте свой вопрос
Создавать волшебную атмосферу в Беларуси помогают традиционные ярмарки. Они откроются в Минске в эти выходные. Где можно будет согреться глинтвейном и попробовать бургер из оленины, а также успеть купить подарки близким? И главное, куда пойти праздновать новогоднюю ночь, чтобы во всех красках увидеть фейерверк!
Задайте свои вопросы представителям Мингорисполкома на сайте tvr.by в разделе "Онлайн-конференция". И подключайтесь к беседе сегодня в полдень.
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