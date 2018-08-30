Онлайн-конференция с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия - сегодня в 11:00

Уборочная кампания приближается к своему завершению, и уже можно говорить о том, насколько увесистым окажется белорусский каравай. Какие сельхозкультуры мы экспортируем, а что вынуждены закупать? Все о продовольственной безопасности узнайте во время онлайн-конференции с замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Владимиром Гракуном. Встреча пройдет сегодня в 11 часов на сайте tvr.by. Оставляйте свои вопросы в разделе "Онлайн-конференция".