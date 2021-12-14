3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Онлайн-кормушка для птиц появилась в Беловежской пуще
Онлайн-кормушка для птиц появилась в Беловежской пуще. В птичьей столовой установили веб-камеру, и теперь за всем происходящим можно наблюдать в прямом эфире. Днем к кормушке прилетают синицы, дрозды, снегири, сойки и дятлы, а ночью - серая неясыть и мохноногий сыч. Участниками такого реалити-шоу стали не только пернатые: подкрепиться не против белки, бобры, норки и даже домашние кошки. В этом году онлайн-подкормку ведут на берегу пущанской реки Лесной. Для птиц и зверей заготовили много еды: зерно, семечки, орехи, ягоды рябины, черной бузины, шиповника и калины. Чтобы процесс наблюдения был еще более интересным, интернет-пользователи могут делать скриншоты экрана и задавать вопросы, на которые ответят специалисты организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Головченко заявил об учреждении медиакомпании Союзного государства
Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Беларусь депортирует в Латвию мужчину, осужденного за нарушение ПДД с пострадавшим
Лазоркина о выборах президента США: Америка расколота ровно на две части
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов