Онлайн-кормушка для птиц появилась в Беловежской пуще. В птичьей столовой установили веб-камеру, и теперь за всем происходящим можно наблюдать в прямом эфире. Днем к кормушке прилетают синицы, дрозды, снегири, сойки и дятлы, а ночью - серая неясыть и мохноногий сыч. Участниками такого реалити-шоу стали не только пернатые: подкрепиться не против белки, бобры, норки и даже домашние кошки. В этом году онлайн-подкормку ведут на берегу пущанской реки Лесной. Для птиц и зверей заготовили много еды: зерно, семечки, орехи, ягоды рябины, черной бузины, шиповника и калины. Чтобы процесс наблюдения был еще более интересным, интернет-пользователи могут делать скриншоты экрана и задавать вопросы, на которые ответят специалисты организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны".