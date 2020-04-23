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Онлайн-марафон "Чытаем класіку разам" за две недели собрал у экранов несколько тысяч зрителей
К 75-летию Великой Победы стартует проект "Пачытаем, паглядзім, падумаем"
В мае к 75-летию Великой Победы Музей истории белорусской литературы запустит проект, посвященный Василю Быкову. Рабочее название "Пачытаем, паглядзім, падумаем". Помимо чтений увидим кино из фондов "Беларусьфильма".
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