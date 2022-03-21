Онлайн-приложение в формате 3D для туристов и краеведов разработали в Борисове

Путешествие по Борисову с онлайн-приложением. В местной библиотеке разработали фактографический проект - более 200 улиц города на Березине с историческим описанием и целевыми указателями на электронной карте. Благодаря ресурсу "Улицы Борисова" можно совершить вояж по старинным и современным уголкам населенного пункта. Географическую информацию ресурс представляет в формате 3D.

Проект рассчитан на туристов и местных, увлеченных краеведением, и приурочен Году исторической памяти и 920-летию Борисова. Проект-новинка будет пополняться. Всего в Борисове более 300 официально обозначенных локаций с богатой историей. Также в планах создателей фактографического ресурса работа над дизайном приложения.