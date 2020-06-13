Онлайн-присяга в 86-й бригаде связи

Присяга сегодня утром прошла и под Минском - в 86-й бригаде связи. На плацу установили большие экраны, чтобы новобранцы смогли видеть своих родных.



На плацу 86-й бригады связи, которая освобождала Волковыск, можно было увидеть и новейшие образцы средств связи: радиорелейную станцию "Цитрус" и новую цифровую спутниковую станцию "Восход".



