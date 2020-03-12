Онлайн-ресурс о качестве товаров и услуг создан в Беларуси - "качество.бел". Госорганы в своей работе накапливают большое количество специализированных информационных ресурсов: реестров, регистров, каталогов. Но они направлены на решение профильных задач, и покупателям не всегда понятны. Чтобы приблизить к потребителю эти данные, включающие, кстати, информацию и об опасной продукции,но в простом формате, и был создан новый ресурс. Информационный портал формируется Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации, в течение года он будет дополняться.