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Онлайн-саммит лидеров ОДКБ по ситуации в Казахстане состоится 10 января
Онлайн-саммит лидеров ОДКБ по ситуации в Казахстане состоится в понедельник. Заседание Совета коллективной безопасности пройдетпод председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна в формате видеоконференции. Все государства - члены ОДКБуже подтвердили свое участие в переговорах. В саммите также примет участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Обсуждаться будет обстановка в Казахстане и меры по ее нормализации. В первые дни нового года Организация Договора о коллективной безопасности впервые проходит проверку на прочность. Одна из главных задач подразделений стран ОДКБ в Казахстане - недопущение проникновения в страну бандформирований извне. Передовые подразделения, в том числе имиротворческие силы Беларуси, сейчас охраняют важные военные объекты Казахстана. Отметим,военнослужащие ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым операциям, согласно договоренности с казахстанской стороной.
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