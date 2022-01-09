Онлайн-саммит лидеров ОДКБ по ситуации в Казахстане состоится 10 января

Онлайн-саммит лидеров ОДКБ по ситуации в Казахстане состоится в понедельник. Заседание Совета коллективной безопасности пройдетпод председательством премьер-министра Армении Никола Пашиняна в формате видеоконференции. Все государства - члены ОДКБуже подтвердили свое участие в переговорах. В саммите также примет участие Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.





Обсуждаться будет обстановка в Казахстане и меры по ее нормализации. В первые дни нового года Организация Договора о коллективной безопасности впервые проходит проверку на прочность. Одна из главных задач подразделений стран ОДКБ в Казахстане - недопущение проникновения в страну бандформирований извне. Передовые подразделения, в том числе имиротворческие силы Беларуси, сейчас охраняют важные военные объекты Казахстана. Отметим,военнослужащие ОДКБ не привлекаются к оперативно-боевым операциям, согласно договоренности с казахстанской стороной.