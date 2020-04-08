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Онлайн-трансляции католических и православных богослужений

В расписании для православных верующих - 6 прямых трансляций

Православные верующие смогут присоединиться к богослужениям через телетрансляции также в это воскресение. По календарю оно Вербное. Божественная литургия на "Беларусь 3" начнется в 9:50 утра. В течение недели покажем и подготовительные утрени, вечерни и литургии перед главной праздничной службой на Пасху. С полным расписанием трансляций можно ознакомиться на

сайте Белтелерадиокомпании

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