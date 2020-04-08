Онлайн-трансляции католических и православных богослужений

Православные верующие смогут присоединиться к богослужениям через телетрансляции также в это воскресение. По календарю оно Вербное. Божественная литургия на "Беларусь 3" начнется в 9:50 утра. В течение недели покажем и подготовительные утрени, вечерни и литургии перед главной праздничной службой на Пасху. С полным расписанием трансляций можно ознакомиться на