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Онлайн-трансляции католических и православных богослужений
В расписании для православных верующих - 6 прямых трансляций
Православные верующие смогут присоединиться к богослужениям через телетрансляции также в это воскресение. По календарю оно Вербное. Божественная литургия на "Беларусь 3" начнется в 9:50 утра. В течение недели покажем и подготовительные утрени, вечерни и литургии перед главной праздничной службой на Пасху. С полным расписанием трансляций можно ознакомиться на
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