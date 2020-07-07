Online-фестиваль "Павлинка" на Купалье

Кстати, посмотреть постановку пьесы можно онлайн. Сейчас проходит музейно-театральный фестиваль "Павлинка на Купалье". На специальной интернет-странице разместили несколько тематических блоков. Там можно виртуально посетить родные места Янки Купалы, увидеть афиши спектаклей "Павлинка" разных лет, научиться танцевать лявониху с паном Быковским или плести купальские венки.



"Купальской" будет вся неделя - онлайн-фестиваль продлится до 12 июля.



