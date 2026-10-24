ООН - 81 год: какой след оставила Беларусь в истории организации

Объединять страны ради глобального мира - именно с такой целью создавалась Организация Объединенных Наций. Сегодня ее название звучит как напоминание: искать компромиссы необходимо сообща.

24 октября отмечается День ООН. В 2026 году исполняется 81 год со дня вступления в силу ее Устава - главного документа, который заложил основы работы организации.

В этой истории есть четкий белорусский след. Минск стоял у истоков ООН. В 1945 году Беларусь вошла в число государств-основателей.

Организация Объединенных Наций отмечает 81-ю годовщину со дня своего основания. Более восьми десятилетий она объединяет страны в стремлении сохранить мир, защитить человеческое достоинство и найти ответы на общие вызовы. Сегодня, когда разногласия все чаще разделяют народы, заложенная в ее основу идея звучит особенно актуально: будущее человечества должно строиться на диалоге, взаимном уважении и общей ответственности.

Эти принципы были заложены в основу Устава ООН еще в 1945-м. В том году 24 октября документ вступил в силу - эта дата и стала днем рождения организации. Хотя история ее началась еще раньше, в годы Второй мировой войны. Страны антигитлеровской коалиции искали способ не только победить общего врага, но и сохранить мир после победы.

Факт В числе стран-основательниц ООН - Беларусь. Подпись от имени СССР под Уставом поставил уроженец Беларуси, глава советского МИД Андрей Громыко, от БССР - глава белорусской делегации Кузьма Киселев. В основу документа легла общая цель - избавить грядущие поколения от бедствий войны.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Новая архитектура сотрудничества, безопасности строилась на обломках Второй мировой войны. Среди тех людей, кто участвовал в создании ООН, в выработке Устава, в основном были люди, которые пережили войну. Были согласованы все основные постулаты построения нового миропорядка в рамках этой новой организации, которая выстроилась на принципах взаимодоверия, невмешательства в дела друг друга, вопросах самоопределения наций, единой неделимой безопасности".

В настоящее время страновая команда ООН в Беларуси состоит из 6 учреждений-резидентов и 8 нерезидентов, которые участвуют в реализации Рамочной программы сотрудничества ООН и Беларуси в области устойчивого развития на 2026-2030 годы. Совместные усилия позволили претворить в жизнь уже более 100 масштабных проектов.

Традиционно ежегодно в честь Дня ООН проводятся тематические мероприятия. На этот раз в Министерстве иностранных дел организовали образовательный проект в интерактивном формате "Модель ООН". Белорусские студенты смоделировали заседание Генеральной Ассамблеи ООН, в ходе которого заслушали предвыборные программы 7 кандидатов на пост десятого Генерального секретаря организации.

Вероника Смальцер, студентка факультета международных отношений БГУ:

"Это поможет нам проявить и имеющиеся навыки, и развить новые компетенции, которые могут нам понадобиться в будущем как студентам факультета международных отношений".

И студенты, и опытные дипломаты сходятся во мнении: Организацию Объединенных Наций пора серьезно "встряхнуть". Для решения современных мировых кризисов ей жизненно необходима эволюция.

Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:

"ООН, как и любой структуре, требуется эволюция. Все эволюционирует, ничего не стоит на месте. Такая организация нуждается в своем развитии. Когда она была создана, когда был принят Устав, мир поменялся геополитически, экономически, технологически".

Прежде чем приступать к реформам, необходимо вспомнить истинное предназначение ООН, которое сегодня умышленно стирается отдельными западными странами. Для Беларуси, как одного из государств-основателей организации, защита принципов равенства и справедливости на мировой арене всегда оставалась главным приоритетом.

Пора признать, что будущее планеты - исключительно в многополярности.