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ООН готова развивать сотрудничество с Беларусью и выразила благодарность Минску за помощь украинским беженцам
Организация Объединенных Наций выражает благодарность Беларуси за помощь украинским беженцам. Об этом было заявлено на встрече верховного комиссара по делам беженцев ООН Филиппо Гранди с постпредом Беларуси в Женеве Ларисой Бельской.
Участники встречи отметили многолетний конструктивный и плодотворный характер сотрудничества Беларуси и УВКБ ООН. Кроме этого, они обсудили возможные направления его развития. Гранди подтвердил готовность расширять сотрудничество с Минском, в том числе в вопросах поддержки белорусских властей по обеспечению надлежащего приема и интеграции беженцев.
Помимо того, верховный комиссар ООН подчеркнул, что возведение стен на границе с Беларусью "носит контрпродуктивный и дискриминационный характер".
С февраля 2022-го, по данным Госпогранкомитета, в Беларусь прибыли свыше 75 тыс. граждан Украины.
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