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ООН: МАГАТЭ действует в соответствии со своими полномочиями в ситуации с "грязной бомбой"
Международное агентство по атомной энергии действует в рамках своих полномочий в ситуации с информацией Российской Федерации о возможной провокации с "грязной бомбой" украинскими властями. Такое заявление сделал во время брифинга официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает БелТА.
Планируется, что на этой неделе представители МАГАТЭ направятся в Украину для проверки ядерных объектов. Стефан Дюжаррик заявил, что МАГАТЭ работает в соответствии со своим мандатом.
Официальный представитель генсека еще раз подчеркнул, что ООН выступает за недопущение какой-либо эскалации или действий, которые могут усугубить текущую ситуацию.
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