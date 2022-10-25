ООН: МАГАТЭ действует в соответствии со своими полномочиями в ситуации с "грязной бомбой"

Международное агентство по атомной энергии действует в рамках своих полномочий в ситуации с информацией Российской Федерации о возможной провокации с "грязной бомбой" украинскими властями. Такое заявление сделал во время брифинга официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, сообщает БелТА.

Планируется, что на этой неделе представители МАГАТЭ направятся в Украину для проверки ядерных объектов. Стефан Дюжаррик заявил, что МАГАТЭ работает в соответствии со своим мандатом.

