ООН: Пандемия может привести к глобальной нехватке продуктов

Глобальный дефицит еды грозит человечеству из-за пандемии - об этом сообщил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Уже более 800 миллионов человек на планете не доедают на фоне проблем с доставкой продуктов, возникших из-за ограничений пандемии, и эти цифры будут расти. ООН призывает страны расширить меры социальной помощи для уязвимых слоев населения и усилить поддержку производства.