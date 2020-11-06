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ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны
8 и 9 мая станут днями памяти жертв Второй мировой войны - такую резолюцию приняла Генассамблея ООН. Инициатором документа стала Россия. Соавторами выступили 9 стран: Беларусь, Китай, Казахстан, Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. К слову, совещательный орган предложил провести торжественное заседание в память обо всех жертвах войны 1 декабря, так как в мае из-за пандемии этой возможности не было.
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