Опасен ли сон на левом боку для сердца, рассказал кардиолог

В интернете мы часто встречаемрекомендации насчет того, что на левом боку лучше не спать, поскольку это якобы вредит сердцу. Но так ли это?



На этот вопрос ответил Алексей Деконский, главный внештатный специалист по кардиологии главного управления по здравоохранению Минского облисполкома, заведующий областным кардиологическим центром УЗ "МОКБ". Его слова приводит sb.by.



Врач отметил, что сердце полностью защищено от внешних воздействий. "Сердце находится в костном каркасе, который создают ребра, поэтому оно полностью защищено от внешних воздействий. В связи с этим спать безопасно как на левом, так и на правом боку", - отметил Алексей Деконский.