Опасная находка: снаряды времен ВОВ обнаружили на обочине автодороги в Зельвенском районе

Неподалеку от деревни Мадейки Зельвенского района на обочине автодороги при проведении ремонтных работ обнаружено 37 минометных снарядов (50 мм), а также гранаты Ф-1 и РГ-33 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наУВД Гродненского облисполкома.

Об опасной находке сразу же сообщили в правоохранительные органы. На место прибыли саперно-пиротехническая группа и участковый инспектор милиции. Военнослужащие извлекли снаряды, впоследствии они были уничтожены.