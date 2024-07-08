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Опасная находка: снаряды времен ВОВ обнаружили на обочине автодороги в Зельвенском районе
Неподалеку от деревни Мадейки Зельвенского района на обочине автодороги при проведении ремонтных работ обнаружено 37 минометных снарядов (50 мм), а также гранаты Ф-1 и РГ-33 времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой наУВД Гродненского облисполкома.
Об опасной находке сразу же сообщили в правоохранительные органы. На место прибыли саперно-пиротехническая группа и участковый инспектор милиции. Военнослужащие извлекли снаряды, впоследствии они были уничтожены.
В УВД напомнили, что в случае обнаружения подозрительных предметов следует незамедлительно сообщить об этом в милицию. Попытки предпринимать что-либо самостоятельно могут привести к неблагоприятным последствиям.
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