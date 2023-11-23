В Гродно и Сморгони выявлено в продаже опасное осветительное оборудование. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию начальника службы информационно-аналитической и правовой работы Гродненской областной инспекции Госстандарта Светлана Волчек.
"Гродненская областная инспекция Госстандарта регулярно проводит контрольно-надзорные мероприятия по выявлению электротехнической продукции, в том числе осветительного оборудования, не соответствующей требованиям по безопасности. Так, при проведении проверки одного из торговых объектов областного центра специалисты выявили в реализации товары, которые не соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" по создаваемым электромагнитным помехам: квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах, превышают допустимые нормы", - рассказала Светлана Волчек.
Так, не прошли проверку светильники встраиваемые светодиодные торговой марки "ЭРА" модель KL LED 13-5 и TOKOV модель ДВО-R1-12-6.5K-IP20, светильники светодиодные торговой марки RSV модель RSV-SPO-02-40W-6500K-IP40 P и DEMMAX LWL-5032-02, а также лампа светодиодная торговой марки "Космос" модель HWLED40WE2765 производства КНР.
Начальник службы информационно-аналитической и правовой работы также обратила внимание, что при проведении проверки в Сморгони был выявлен в реализации прожектор светодиодный торговой марки TG модель TG 20W 6500K 302, производитель ZHEJIANG FIRSD GROUP CO., LTD, не соответствующий требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 по электромагнитной совместимости.
"По результатам надзорных мероприятий приняты меры по запрету реализации, изъятию из обращения, запрету ввоза вышеперечисленной продукции, прекращено действие на территории Республики Беларусь документов о подтверждении соответствия, сопровождающих эту продукцию", - заключила Светлана Волчек.
Фото Гродненской областной инспекции Госстандарта