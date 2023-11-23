В Гродно и Сморгони выявлено в продаже опасное осветительное оборудование. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию начальника службы информационно-аналитической и правовой работы Гродненской областной инспекции Госстандарта Светлана Волчек.

"Гродненская областная инспекция Госстандарта регулярно проводит контрольно-надзорные мероприятия по выявлению электротехнической продукции, в том числе осветительного оборудования, не соответствующей требованиям по безопасности. Так, при проведении проверки одного из торговых объектов областного центра специалисты выявили в реализации товары, которые не соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" по создаваемым электромагнитным помехам: квазипиковые и средние значения напряжения радиопомех, создаваемых на сетевых зажимах, превышают допустимые нормы", - рассказала Светлана Волчек.