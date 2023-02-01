Опасность на льду: ОСВОД дает советы рыбакам

Переменчивая погода и перепады температуры влияют на состояние ледяного покрытия на водоемах Минской области. Любителям рыбной ловли необходимо быть максимально осторожными во время зимнего промысла. Сотрудники ОСВОДа центрального региона работают в усиленном режиме, регулярно наблюдают за акваториями и проводят пешие обходы. Так, на Смолевичском водохранилище лед пока достаточно прочный - почти 20 сантиметров. Однако покрытие неравномерное, некоторые участки могут не выдержать вес человека.