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Опасность на льду: ОСВОД дает советы рыбакам

Переменчивая погода и перепады температуры влияют на состояние ледяного покрытия на водоемах Минской области. Любителям рыбной ловли необходимо быть максимально осторожными во время зимнего промысла. Сотрудники ОСВОДа центрального региона работают в усиленном режиме, регулярно наблюдают за акваториями и проводят пешие обходы. Так, на Смолевичском водохранилище лед пока достаточно прочный - почти 20 сантиметров. Однако покрытие неравномерное, некоторые участки могут не выдержать вес человека.

Рыбакам сотрудники ОСВОДа рекомендуют брать с собой веревку, спасательную жилетку и зацепы, чтобы в случае чрезвычайной ситуации попытаться выбраться из ледяной ловушки самостоятельно. Перед выходом на лед следует уточнить его толщину на ближайшей станции.

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