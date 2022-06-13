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Опасность на воде: МЧС и ОСВОД напоминают правила купания
Первые жертвы купального сезона. За выходные в Беларуси утонули 13 человек, а в оперативных сводках МЧС и ОСВОД за последнюю неделю - 29. Большое число происшествий в Минской области. Поэтому на усиленном дежурстве сотрудники и службы спасения на водах. За каждым пляжем закреплен пункт наблюдения. Спасатели регулярно объезжают акватории, напоминают правила безопасного купания: заходить в воду только в специально оборудованных местах, недалеко от спасательных станций. Если опыта и сил для заплыва на большие расстояния не хватает, лучше остаться на берегу.
Для отдыха на воде следует выбирать оборудованные пляжи, не заплывать за буйки. В жаркую погоду после перегрева на солнца также рискованно окунаться в прохладную воду в первую очередь людям с хроническими сердечными заболеваниями.
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