Опасность на воде: МЧС и ОСВОД напоминают правила купания

Первые жертвы купального сезона. За выходные в Беларуси утонули 13 человек, а в оперативных сводках МЧС и ОСВОД за последнюю неделю - 29. Большое число происшествий в Минской области. Поэтому на усиленном дежурстве сотрудники и службы спасения на водах. За каждым пляжем закреплен пункт наблюдения. Спасатели регулярно объезжают акватории, напоминают правила безопасного купания: заходить в воду только в специально оборудованных местах, недалеко от спасательных станций. Если опыта и сил для заплыва на большие расстояния не хватает, лучше остаться на берегу.