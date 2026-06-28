"Опасные симптомы" - профессор рассказал об инструменте консолидации для борьбы с неофашизмом

Неонацизм и неофашизм активно поднимают голову во многих странах мира. Как этому противостоять, рассказал профессор факультета политологии МГУ имени М.В. Ломоносова Андрей Манойло в "Актуальном интервью".

По его словам, сегодня наблюдается возрождение идей, во многом схожих с германским национал-социализмом. "Неонацизм и неофашизм сегодня поднимают голову по всему миру. Мы видим печальный пример Украины, где неонацисты захватили власть. Видим на примере Украины, как появляются новые модели национал-социализма, очень похожие на германский национал-социализм", - отметил профессор.

Андрей Манойло:

Очень многие страны так называемого коллективного Запада, их политические элиты сегодня склоняются к идеям реанимации нацизма. Все настойчивее предпринимаются попытки переписать историю, в которой Советский Союз уже не будет победителем, а нацизм уже не выглядит как преступная организация, осужденная Нюрнбергским трибуналом".

Эксперт считает, что борьба с возрождающимся фашизмом становится одной из ключевых задач для стран, отстаивающих свой суверенитет: "Это очень опасные симптомы. В этом отношении борьба с возрождающимся фашизмом и нацизмом становится одной из основных задач тех стран, которые отстаивают в современных непростых условиях свое законное право на независимость и собственный выбор пути, которым они следуют. Это в первую очередь Беларусь и Россия".

По его мнению, противостоять этой угрозе можно только совместными усилиями. "Для борьбы с неонацизмом и неофашизмом недостаточно сил какой-нибудь отдельно взятой страны - отдельно взятой Беларуси, отдельно взятой Российской Федерации - только вместе. Точно так же, как и в годы Великой Отечественной войны, для победы над фашизмом требуется объединение всех прогрессивных сил", - отметил профессор.

Андрей Манойло высоко оценил значение Международного антифашистского конгресса, который, по его словам, выполняет сразу несколько важных функций. "Во-первых, он сигнализирует о том, что нельзя терять бдительность, что фашизм не искоренен. Если не обращать на это внимание, фашизм может возродиться. Если этот процесс запустить, то последствия будут такими же, какими были последствия германского национал-социализма для всего мира и для народов Советского Союза", - обозначил он.

"Во-вторых, антифашистский конгресс - это мощнейший инструмент консолидации сил всего прогрессивного человечества. Не только русских и белорусов. В этом конгрессе участвуют и немецкие, и итальянские, и польские антифашисты, представители множества других стран, - отметил эксперт. - Это инструмент консолидации для борьбы с неонацизмом и неофашизмом, в каком бы обличии и где бы он ни появился".

В-третьих, антифашистский конгресс - это очень хорошая площадка для выдвижения инициатив и формирования новых структур борьбы с возрождающимся фашизмом, заявил он. "Я убежден в том, что пришло время сформировать Международный антифашистский комитет. Структуру, которая будет руководить и координировать деятельность всех прогрессивных сил для системной борьбы с возрождающимся неофашизмом и неонацизмом", - заключил профессор МГУ.