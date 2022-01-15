Опасные незамерзайки - в Беларуси ужесточены меры по ввозу и продажам стеклоомывающих жидкостей

Защита внутреннего рынка от некачественной и небезопасной продукции. Все меньше это касается отечественных товаров и все чаще пришедших из-за рубежа, в том числе тех, которые по своему назначению должны помогать, например, водителям в мороз для хорошей работы авто. Но эффект обратный. В Беларуси ужесточены меры по ввозу и продажам стеклоомывающих жидкостей. Как результат - тонны изъятой из продажи продукции. Андрей Ястребов подробнее.

Омывайка замерзла. Не удивительно - ведь она не соответствует нормам, и уже давно в черном списке. Кстати, его можно увидеть на сайте Госстандарта. Это результат проверок специалистов санэпидемстанции и госконтроля. Нарушителям продаж - предписание. И снова проверка - как исправили. В этом отделе автотоваров недавно забраковали целую партию стеклоомывателей.

Стеклоомывающая жидкость, которая на момент реализации уже была запрещена постановлением главного госсанврача РБ. По факту выявленного несоответствия из обращения изъято 225 литров указанной недоброкачественной продукции. Дмитрий Бузюк, завотделом Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Возвращена поставщику, который нам ее предоставил. Мы предоставили соответствующие документы в санитарную службу города. Сегодня мы не работаем уже с этим поставщиком. Владимир Деканский, заведующий магазином

Защита внутреннего рынка

Превышение нормативных показателей по метиловому спирту - главная причина запрета на продажу такой продукции. Нередко его доля в пробах достигает астрономических показателей. Как вам цифра - в тысячу раз?! Использовать такие омывайки смертельно опасно.

Бывают пробы - встречаются абсолютно "чистые, т.е. без содержания метанола. Есть превышения и в 10, и в 20, и в 30. При содержании 0,05% - вот у нас получен 60,4. Особо ядовито для организма человека. Елена Высоцкая, завлабораторией Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья

Небезопасная продукция

Такой товар в Беларуси попадает в черный список, но на какие только ухищрения не идут производители, чтобы вернуться на прилавки - меняют этикетки, названия - вроде, и не омывайка вовсе. Например, Госконтроль обнаружил в продаже антиобледенители. Содержание метанола в 200 раз больше, чем предусмотрено для стеклоомывателей. Сегодня эта продукция запрещена.

Внешне выглядела как стеклоомывающая - в такой же бутылке, с этикеткой, со знаком "-20". Правда, звездочка. Он таким образом схитрил. Про то, что она должна использоваться в автомобилях, информации не было. Однако потребитель нечасто читает мелкий шрифт. Надежда Дмитриева, ведущий госинспектор отдела Могилевской областной инспекции Госкомитета по стандартизации Беларуси

Мы, еще не дождавшись результатов экспертизы, этот товар больше не завозили. Он попал в наш магазин однократно. Елена Савицина, директор магазина

Только за два последних месяца истекшего года было выявлено 15 случаев реализации некачественных стеклоомывающих жидкостей с превышением содержания метилового спирта, с указанием на маркировке не соответствующей действительности температуры кристаллизации таких жидкостей, а также ранее запрещенной к реализации. Наталья Гринцалева, начальник отдела Комитета госконтроля Беларуси по Могилевской области

За год только в Могилевской области изъято из продажи свыше 7 тысяч литров некачественной омывайки. А в реестр "опасная продукция" Госстандарта добавлены еще пять наименований.

С начала этого года нормы в Беларуси стали жестче. Ввоз и реализация антиобледенительных жидкостей с содержанием метанола свыше 0,5 % запрещен. Только в Могилевской области уже изъяты из продажи свыше 800 канистр с омывайкой.