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Опасные погремушки выявили в продаже в Гродно
В Гродно в продаже выявили опасные погремушки, пишет БЕЛТА.
Гродненской областной инспекцией Госстандарта на постоянной основе проводятся контрольно-надзорные мероприятия в отношении детской продукции, в том числе игрушек. Так, при проведении проверки в торговой сети Гродно выявлены детские игрушки производства КНР: музыкальная погремушка для детей "ТМ S+S" в форме зайчика, артикул 200953237 и музыкальная погремушка "ОБЕЗЬЯНКА" с маркировкой ZABIAKA артикул 4484957, не соответствующие требованиям ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" по безопасности. Имеется недопустимое поверхностное окрашивание и роспись игрушек-погремушек.
Игрушки-погремушки с поверхностным окрашиванием при контакте со ртом ребенка могут оказать отрицательное влияние на слизистую оболочку ребенка, вызвать аллергические реакции и как следствие спровоцировать появление хронических заболеваний.
По результатам надзорных мероприятий приняты меры по запрету реализации, изъятию из обращения, запрету ввоза перечисленной продукции, прекращено действие на территории Республики Беларусь документов о подтверждении соответствия, сопровождающих эту продукцию.
Фото:pixabay.com
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