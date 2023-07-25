Оперативники изъяли у пятерых наркоторговцев почти 50 кг психотропов

Изъято почти 50 кг психотропов. Оперативники наркоконтроля задержали пятерых белорусов, которые работали на международный интернет-магазин по продаже запрещенных веществ. На данный момент основной фигурант - 40-летняя жительница Минского района. Установлено, что она получала крупные партии товара и часть переправляла в Россию, пользуясь личным либо арендованным авто. Остальное ее подельники распространяли оптовыми партиями через закладки на территории Беларуси. Возраст задержанных - от 30 до 50 лет.