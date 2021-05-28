Оперативники МВД установили уже 28 комментаторов, осквернивших в Сети память погибших под Барановичами летчиков

Возбуждено производство в отношении комментаторов, которые осквернили память летчиков, погибших под Барановичами. К этому моменту оперативники МВД установили уже 28 человек.



Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела о разжигании социальной вражды. Возбуждено производство в отношении комментаторов, которые осквернили память летчиков, погибших под Барановичами. К этому моменту оперативники МВД установили уже 28 человек. Задержанные, позволившие себе оскорбительные комментарии, - это постоянные участники протестного движения, подписчики экстремистских телеграм-каналов, некоторые в прошлом судимые. Для милиции было делом чести установить и найти каждого, кто оставил мерзкие комментарии в адрес погибших летчиков.



Накануне о тех, кто решил хайпануть на трагедии, мы уже рассказывали. После того как к диванным комментаторам наведывались люди в форме, они все, как один, становились уже не такими смелыми. Желчь из их лексикона пропадала, появлялись сожаления и извинения.



Правоохранители в очередной раз подчеркнули, что никому не позволено использовать интернет для травли, оскорблений и унижений. А каждый виртуальный негодяй должен быть готов ответить по закону.