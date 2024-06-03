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Оперативники выявили факты незаконной предпринимательской деятельности по обороту криптовалюты
Нелегальный заработок 240 тыс., но все придется отдать. Оперативники выявили факты незаконной предпринимательской деятельности по обороту криптовалюты. Установлено, что 37-летний мужчина в качестве посредника совершал сделки на специализированных биржах. Как подчеркнули в милиции, таким образом обычно обналичивается и конвертируется в том числе похищенные у белорусов деньги.
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