ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Оперативники выявили факты незаконной предпринимательской деятельности по обороту криптовалюты

Нелегальный заработок 240 тыс., но все придется отдать. Оперативники выявили факты незаконной предпринимательской деятельности по обороту криптовалюты. Установлено, что 37-летний мужчина в качестве посредника совершал сделки на специализированных биржах. Как подчеркнули в милиции, таким образом обычно обналичивается и конвертируется в том числе похищенные у белорусов деньги.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все