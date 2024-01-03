Оперативники задержали извращенца, который вел интим-переписку со школьницей

Чем могла бы закончиться следующая история, жутко представить, но в дело вовремя вмешались оперативники в сфере нравов. Они задержали извращенца, который вел интим-переписку со школьницей, и, судя по его сообщениям, планировал с ней встречи отнюдь не для чаепития. Как было установлено, 53-летний мужчина в социальной сети познакомился с 14-летней девочкой. Завязалась переписка, довольно откровенная, дальше - больше. Пожилой кавалер несколько раз встречался с юной особой в людных местах, и настаивал на том, чтобы сделать общение более близким. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за совершение развратных действий. Проводится проверка на причастность его к аналогичным преступлениям.