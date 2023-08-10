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Оперативники задержали жителя Ольшан за мошенническую деятельность в сфере автобизнеса

Брал на продажу автомобили и исчезал. Оперативники задержали жителя Ольшан за мошенническую деятельность в сфере автобизнеса. 23-летний молодой человек размещал в интернете объявления о продаже автомобилей по цене ниже рыночной, а после того как находились потенциальные покупатели, просил их внести предоплату. Получив деньги, злоумышленник под разными предлогами избегал личных встреч, а потом и вовсе переставал отвечать на звонки. В некоторых случаях он находил в интернете объявления о продаже автомобилей и договаривался с владельцами о покупке машин в рассрочку. Молодой человек оставлял расписку, обещая выплатить деньги в течение одного-двух месяцев, а после этого переставал отвечать на звонки.

За это время аферист успел выставить полученный автомобиль на продажу и обманом выманить у жителя Бреста 780 рублей залога. Как установлено, деньги, полученные нечестным способом, молодой человек тратил в онлайн-казино. Известно, что в нынешнем году он обманул 20 человек, в прошлом 36. Также выяснилось, что подобным способом аферист пытался продать самокаты, телефоны, лодочные моторы и мотоцикл.

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