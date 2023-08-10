Брал на продажу автомобили и исчезал. Оперативники задержали жителя Ольшан за мошенническую деятельность в сфере автобизнеса. 23-летний молодой человек размещал в интернете объявления о продаже автомобилей по цене ниже рыночной, а после того как находились потенциальные покупатели, просил их внести предоплату. Получив деньги, злоумышленник под разными предлогами избегал личных встреч, а потом и вовсе переставал отвечать на звонки. В некоторых случаях он находил в интернете объявления о продаже автомобилей и договаривался с владельцами о покупке машин в рассрочку. Молодой человек оставлял расписку, обещая выплатить деньги в течение одного-двух месяцев, а после этого переставал отвечать на звонки.