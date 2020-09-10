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Оперативники защиты флоры и фауны задержали братьев-браконьеров в районе реки Ковалевка
Богатое событиями место. Дважды за несколько дней локация в районе реки Ковалевка попала в сводки госинспекторов. Оперативники защиты флоры и фауны задержали братьев-браконьеров. Уроженцы лесной деревни Лучки нелегально пользовались дарами природы. На небольшой живописной речушке они установили 4 сети и 13 экранов. В ожидании улова отправились на болота за клюквой, а на обратном пути решили проверить орудия. В этот момент их и задержали.
И еще несколько кадров с того же места. Вот такое редкое явление удалось снять сотрудникам природоохраны. Не обращая внимания на людей в реке, водные процедуры принимал лось. Причем на записи видно, что зверь абсолютно никуда не торопился, словно позировал на видеокамеру.
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