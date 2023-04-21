Оперативно-аналитический центр был образован 21 апреля 2008 года

Нужно было развивать инфраструктуру, нужно было обеспечить такие условия, при которых информационные технологии и услуги, оказываемые в этой сфере, были бы доступны каждому человеку, с одной стороны, а с другой стороны, чтобы они были доступны различным организациям и предприятиям. Качество и стоимость доступа к информационным технологиям.

Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) был образованпо решению Президента Республики Беларусь 21 апреля 2008 года. Он стал правопреемником Государственного центра безопасности информации, задачи которого заключались в обеспечении защиты охраняемых сведений в органах государственного управления, на предприятиях, в учреждениях и организациях. Кроме того, указанные задачи распространялись на сферу исследований, разработок, производства и эксплуатации вооружения, военной техники, автоматизированных систем управления и ЭВМ, используемых в интересах обороны и безопасности страны.О работе Оперативно-аналитического центра рассказывается в фильме АТН "В парадигме безопасности" На какие информационные ресурсы Беларуси было совершено наибольшее число нападений? Сколько их было в целом за прошлый год и откуда они исходили? Но главное - как с этими посягательствами охотников за информацией справляется Оперативно-аналитический центр? Подробности в фильме АТН "В парадигме безопасности".