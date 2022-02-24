Ситуация на границе с Украиной и в Донбассе - Лукашенко расставил точки над "i" по актуальным вопросам

Сегодня Президент оперативно собрал совещание с военным блоком. Встреча проходит во Дворце Независимости. Ситуация на границе с Украиной и в Донбассе. Александр Лукашенко расставил точки над "i" по многим актуальным вопросам, касающимся Беларуси, и опроверг откровенные фейки, заполонившие интернет-пространство.



Президент напомнил, что сегодня рано утром состоялся телефонный разговор с российским коллегой. Владимир Путин в деталях проинформировал о текущей ситуации. Цель военной операции однозначна - прекратить геноцид народов Донецкой и Луганской республик. В операции задействована и группировка российских войск, находящаяся на территории Беларуси в рамках учений "Союзная решимость". Александр Лукашенко подчеркивает: наши войска не принимают участия в военной операции.



Президент отметил: в стране нет никакой чрезвычайщины. Южная граница надежно защищена: там достаточно сил и средств! Более актуальная задача - определить защиту западных границ. Александр Лукашенко призвал не паниковать: никакой угрозы для Беларуси нет! Все мероприятия в стране будут проходить без изменений.

