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Ситуация на границе с Украиной и в Донбассе - Лукашенко расставил точки над "i" по актуальным вопросам
Сегодня Президент оперативно собрал совещание с военным блоком. Встреча проходит во Дворце Независимости. Ситуация на границе с Украиной и в Донбассе. Александр Лукашенко расставил точки над "i" по многим актуальным вопросам, касающимся Беларуси, и опроверг откровенные фейки, заполонившие интернет-пространство.
Президент напомнил, что сегодня рано утром состоялся телефонный разговор с российским коллегой. Владимир Путин в деталях проинформировал о текущей ситуации. Цель военной операции однозначна - прекратить геноцид народов Донецкой и Луганской республик. В операции задействована и группировка российских войск, находящаяся на территории Беларуси в рамках учений "Союзная решимость". Александр Лукашенко подчеркивает: наши войска не принимают участия в военной операции.
Президент отметил: в стране нет никакой чрезвычайщины. Южная граница надежно защищена: там достаточно сил и средств! Более актуальная задача - определить защиту западных границ. Александр Лукашенко призвал не паниковать: никакой угрозы для Беларуси нет! Все мероприятия в стране будут проходить без изменений.
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