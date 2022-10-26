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Оперативный сбор командного состава ВС Беларуси проходит на полигоне Осиповичский
Новые подходы к обороне государства и методам ведения боя. На полигоне Осиповичский проходит оперативный сбор командного состава Вооруженных сил. Новые вводные разработаны военными аналитиками с учетом направленности подготовки Вооруженных сил, а также опыта вооруженного противостояния в Украине.
Начальник Генштаба Виктор Гулевич отметил: "Белорусские военные уже давно следят, как соседние страны проводят активную милитаризацию и наращивают военный контингент у наших границ". И заверил, что в случае если есть какие-то риски и вызовы, то выдвигаются силы немедленного реагирования - дежурные подразделения - в районы, где они могут успешно отразить возможное наступление противника.
Прошедший учебный год нам дал возможность переосмыслить подходы к подготовке войск. Это вопросы управления войсками, размещение пунктов управления в различных условиях, их защищенности, их мобильности. Исходя их этого, сделано очень много для переоснащения и дооснащения наших подразделений. Это касается и беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и различных уровней, средств связи, средств наблюдения, которые позволяют нашим войскам наблюдать за полем боя, управлять подчиненными огневыми средствами и выполнять огневые задачи.
Выработанные методы и вводные в последующем будут включены в учебную программу Минобороны. В конце сбора состоится заседание коллегии ведомства, на котором будут подведены итоги подготовки Вооруженных сил, а также поставлены задачи на новый учебный год.
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