Оперативный сбор командного состава ВС Беларуси проходит на полигоне Осиповичский

Прошедший учебный год нам дал возможность переосмыслить подходы к подготовке войск. Это вопросы управления войсками, размещение пунктов управления в различных условиях, их защищенности, их мобильности. Исходя их этого, сделано очень много для переоснащения и дооснащения наших подразделений. Это касается и беспилотных летательных аппаратов различных модификаций и различных уровней, средств связи, средств наблюдения, которые позволяют нашим войскам наблюдать за полем боя, управлять подчиненными огневыми средствами и выполнять огневые задачи.

Виктор Гулевич, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси