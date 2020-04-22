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Операторы мобильной связи поддержат медработников, задействованных в борьбе с COVID-19
Крупнейшие операторы мобильной связи Беларуси выступили с инициативой поддержать медработников, которые сейчас заняты в борьбе с COVID-19, и обеспечить им возможность быть на связи и онлайн без дополнительных затрат. Будут предоставлены безлимитные звонки во все сети и интернет-трафик, а также бесплатные рабочие смартфоны для использования в самых горячих зонах, где проходит лечение пациентов с коронавирусом. Такой подход позволит минимизировать пользование личными телефонами и снизит риск распространения инфекции за пределами инфицированных зон. Помимо телефонов будут переданы для нужд медиков и планшеты.
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