Операторы мобильной связи поддержат медработников, задействованных в борьбе с COVID-19

Крупнейшие операторы мобильной связи Беларуси выступили с инициативой поддержать медработников, которые сейчас заняты в борьбе с COVID-19, и обеспечить им возможность быть на связи и онлайн без дополнительных затрат. Будут предоставлены безлимитные звонки во все сети и интернет-трафик, а также бесплатные рабочие смартфоны для использования в самых горячих зонах, где проходит лечение пациентов с коронавирусом. Такой подход позволит минимизировать пользование личными телефонами и снизит риск распространения инфекции за пределами инфицированных зон. Помимо телефонов будут переданы для нужд медиков и планшеты.

