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Займы на потребительские нужды смогут выдавать операторы сотовой связи
Новая услуга для граждан - в сфере кредитования! Операторам сотовой связи планируют предоставить право выдавать займы гражданам на потребительские нужды на сумму не более 200 базовых величин. Подготовлен соответствующий проект указа Президента.
С одной стороны, это позволит обеспечить повышение доступа физлиц к финансам. С другой - предоставление микрозаймов с использованием цифровых технологий выведет микрофинансирование на новый уровень.
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