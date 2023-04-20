Займы на потребительские нужды смогут выдавать операторы сотовой связи

Новая услуга для граждан - в сфере кредитования! Операторам сотовой связи планируют предоставить право выдавать займы гражданам на потребительские нужды на сумму не более 200 базовых величин. Подготовлен соответствующий проект указа Президента.

С одной стороны, это позволит обеспечить повышение доступа физлиц к финансам. С другой - предоставление микрозаймов с использованием цифровых технологий выведет микрофинансирование на новый уровень.