Операции по лечению врожденных аномалий позвоночника делают самым маленьким пациентам в Беларуси

Новые технологии внедряют белорусские медики. Теперь операции по лечению врожденных аномалий позвоночника делают и самым маленьким пациентам. Причем специальные фиксирующие конструкции, которые применяются во время таких хирургических вмешательств, разрабатывают совместно с российскими коллегами. Среди инновационных подходов Республиканского центра травматологии и ортопедии также использование клеточных технологий. Какие еще уникальные операции проводят белорусские врачи и за какой помощью в нашу страну приезжают пациенты из-за рубежа - репортаж Александры Кавелич.

Буквально каждый шаг превращался для Василия Колесника в настоящее испытание. Болезнь постепенно разрушала тазобедренный сустав. Избежать серьезной операции и реабилитации помогли инновационные разработки белорусских медиков. Из стволовых клеток в биолаборатории вырастили новую ткань и на раннем этапе заменили ей поврежденные участки. Такой способ теперь используют для лечения различных патологий.

Ежегодно в Республиканском научно-практическом центре травматологии и ортопедии внедряют новые медицинские технологии. Особое внимание уделяют маленьким пациентам.

В этой операционной специалисты сегодня проведут не менее 8 часов, чтобы исправить врожденную деформацию позвоночника у подростка. Такие высокотехнологичные вмешательства до недавнего времени в нашей стране не проводились. Внедрить новые методики удалось благодаря совместной медицинской программе Союзного государства.

Поврежденные позвонки удаляют, а затем фиксируют позвоночник титановыми конструкциями - таким образом его выравнивают. С помощью специального оборудования на протяжении всей операции контролируют состояние костного мозга пациента.

К слову, изготавливают такие фиксирующие системы белорусские предприятия.

Опыт белорусских врачей ценят пациенты из разных стран. Только в прошлом году на лечение в эту клинику приехали более полутысячи иностранцев.