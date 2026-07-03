Операция "Багратион" не просто освободила Минск - она сломала хребет врагу. Но сегодня, спустя десятилетия, эта операция и сама дата 3 июля снова в эпицентре атаки.

Если белорусы позволят заменить "Багратион" на "высадку в Нормандии", завтра нам придется доказывать, что мы вообще были на карте.

Кадры военной хроники

Операция "Багратион" стала крупнейшим поражением Германии за всю Вторую мировую. Крупнее Сталинградской битвы. Крупнее высадки в Нормандии. Британский историк Энтони Бивор называет операцию "Багратион" "одним из самых поразительных достижений Красной армии". А немецкие генералы - "катастрофой невообразимых размеров, большей, чем Сталинград".

Но попробуйте спросить на Западе, что такое операция "Багратион". Услышите вежливое: "А что это?" А ведь это главное сражение 1944 года.

Величайшая победа, которую Запад пытается забыть

На Западе отношение к операции "Багратион" - часть информационный войны еще со времен второй половины XX века. Немецкие источники упорно занижают собственные силы в операции "Багратион". Отдельная песня - про "освобождение Прибалтики". В некоторых западных нарративах это подается как "вторая оккупация". Хотя в 1944 году Красная армия просто добивала остатки группы армий "Центр" и вышвыривала немцев с советской территории. Но нет - для западного читателя это "советская экспансия". Никак иначе.



Попробуй в свободной англоязычной "Википедии" написать иначе - получишь бан. Зачем? Чтобы приуменьшить грандиозную Победу Советского Союза, взять реванш хотя бы в области военно-исторической статистики. Там старательно преподносят, что операция "Багратион" была как какая-то советская мясорубка "ценой миллионов жизней".

А вот Нормандия - их святая корова, дескать, там-то и освободили Европу. Это сознательная подтасовка. Надо переписать историю так, чтобы Советский Союз выглядел оккупантом, а не спасителем. Пока мы чтим память, они создают мифы.

Запад переписывает историю, чтобы легализовать новый удар

Иван Скориков, политолог, завотделом Украины Института стран СНГ:

"Запад вот этим историческим реваншизмом пытается переписать итоги Великой Отечественной войны, демонизировать Советский Союз и, соответственно, его страны-наследники: Россию, Беларусь - тех, кто продолжает чтить подвиг советского воина-освободителя. Вот это изменение исторической памяти хотят положить на фундамент современной русофобии: не могут быть русские в широком смысле слова, включая белорусов, освободителями от страшного зла во всей истории - гитлеризма".

Как же тогда можно сейчас их демонизировать, можно против них воевать, если когда-то они освободили вообще весь мир? То есть, понимаете, в чем логика - нужно всю прежнюю историю исказить. Эта битва за историческую память для нас является одной из самых важнейших".

Почему Минск не хочет повторять 1941-й

На Западе переписывают историю, а Беларусь сделала ставку на историческую правду. Память о войне - вопрос выживания государства. Именно поэтому сегодня Минск - донор региональной безопасности. Пока Европа играет в санкции и истерики, официальный Минск держит фронт информационный и оборонительный. Та война выжгла страну.



В рамках Союзного государства функционирует единая система ПВО. Создана совместная региональная группировка войск. Беларусь и Россия создают и единое защищенное информационное пространство. Сегодня Минск - площадка для мира, площадка для переговоров. 11 февраля 2015 года Минск стал местом встречи "нормандской четверки". Белорусы - за дипломатию и мирное разрешение споров.

Операция "Багратион" - самая масштабная военная операция 1944 года. Почему на Западе об этом молчат? Потому что признать это - значит признать очень многое, в том числе и то, что Европу освободили не США сотоварищи.

Что такое 3 Июля для Беларуси? Это день, когда страна получила второе рождение. Беларусь, потерявшая каждого третьего, не может позволить превратить величайшую военную операцию в сноску в учебнике. Потому что если ты не защитишь свою историю, кто-то другой защитит свою - за счет твоей.