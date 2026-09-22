Операция "Драматург": как в Беларуси ликвидировали соратника Гитлера, нациста Вильгельма Кубе

Сентябрь 1933 года в театре городка Шнайдемюль премьера - была поставлена пьеса Вильгельма Рихарда Пауля Кубе "Тотила, король готов". Произведение с явным нацистским уклоном, пафосное, идеологически выверенное. На него партийные структуры делали ставку и продвигали по стране. Сцена Шнайдемюля - особая история. Город был столицей приграничной провинции, и театр приграничья использовался в качестве инструмента в деле укрепления немецкого духа на восточных рубежах Третьего рейха. Подробности смотрите в новом фильме из цикла "Без срока давности".

После премьеры в приграничном театре укрепился не только дух нации, но и гражданский тыл автора. Кубе выпускник Берлинского университета по специальности "история и право". Искал себя в литературе, публицистике и журналистике. Был редактором двух консервативных газет, депутатом Рейхстага.

"Гитлер очень ценил Кубе. Во-первых, он очень активно занимался партийным строительством. Причем, благодаря Кубе, когда он присоединился к партийному строительству, резко повышалось число членов НСДАП на той земле, где он был, и это Гитлер очень ценил. Плюс, многие забывают, что он один из самых образованных нацистов, и он один из теоретиков национал-социализма", - отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, доктор исторических наук, профессор Игорь Марзалюк.

Кубе шагал вверх не только по партийной, но и по карьерной лестнице. В 1928 году его назначили гауляйтером Остмарка, через какое-то время Курмарка.

"Иногда у нас делают ошибку и говорят, что Кубе был гауляйтер Беларуси. Немножко это неверно. Это партийное звание, в фашистской Германии означало руководителя административно-территориальной единицы. Гауляйтер возглавлял и партийную организацию этой территориальной единицы. Если проводить параллель с Советским Союзом, допустим, первый секретарь обкома партии", - пояснил историк спецслужб Александр Кислицкий.

Для достижения собственных целей и положения, а Кубе видел себя в верхушке Третьего рейха, не пренебрегал ничем. Беспринципность, безнравственность, отторжение норм морали и этики стали для гауляйтера стандартом поведения.

"В 1936 году он написал анонимное письмо, где обвиняет Бормана, который был начальником штаба, партийным заместителем Гитлера. Это было сделано, чтобы дискредитировать его. Кубе анонимно пишет о том, что его теща является полуеврейкой", - рассказал Александр Кислицкий.

Гестапо довольно оперативно вышло на анонимщика. Кубе был лишен поста губернатора и руководителя партийной организации. К тому же расследование выявило денежные растраты. Мундир СС был запятнан.

Кубе находился в глубоком кадровом запасе. Чтобы напомнить о себе фюреру, он в день рождения Гитлера отправил поздравительную телеграмму. Она дошла до адресата. Надежды гауляйтера оправданы. О нем вспомнили после вероломного нападения на Советский Союз.

С момента начала Великой Отечественной войны и оккупации Беларуси до конца лета 1941 года власть на захваченных нацистами территориях принадлежала военным, то есть вермахту. Именно вермахт причастен к созданию первых лагерей, гетто и первых массовых уничтожений людей.

Вермахт заложил основы оккупационного режима. Его нужно было поддерживать и усиливать. Приказ о передаче власти на оккупированных территориях от военной гражданской администрации был издан Гитлером в июле 1941 года. Приказ издан. Нужно подбирать кандидатуры для работы на оккупированных территориях. 17 июля фюрер провел совещание с верхушкой рейха. Здесь и всплыла фамилия Кубе.

В Генеральный округ Беларусь Кубе прибыл 1 сентября 1941 года. Он человек системы, человек, преданный Гитлеру, и не забывал о том, что должность генерального комиссара он занял по его протекции, поэтому был готов сделать максимум возможного, чтобы оправдать доверие фюрера.

9 сентября Кубе издал свой первый приказ о сдаче оружия населением. Невыполнение приказа - расстрел. Также расстрел ожидал тех, кто знал, у кого и где хранится оружие, но не донес об этом. С приездом Кубе началось уничтожение душевнобольных. Ликвидировали более 500 человек.

"У него были свои взгляды на уничтожение людей. Я бы его назвала палачом-эстетом, потому что ему хотелось, чтобы все это проходило, ну, как можно выразиться, более эстетично. Чтобы не было много крови, чтобы как можно меньше об этом знали", - рассказала завотделением Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Наталья Яцкевич.

По прибытии в Минск отдельно стоящего здания для генерального комиссара подобрать не успели, поэтому Кубе выделили пять комнат в здании генерального комиссариата. После пятикомнатные апартаменты он сменил на трехэтажный 18-комнатный особняк на нынешней улице Энгельса. Здание не сохранилось, но оно находилось на территории современной 2-й больницы.

Рабочий день Кубе был весьма размеренным. Он вставал в 9 утра, завтракал и в 10 уходил на работу. В половине второго приходил на обед, отдыхал, мог прогуляться по саду. В 16 часов генеральный комиссар вновь отправлялся на работу, но ненадолго. В 17:30 он возвращался, пил кофе и снова отдыхал до вечера.

На захваченных территориях нужно было действовать жесткими насильственными методами. Это же на допросе уже после войны подтвердил Эбергард Герф, генерал-майор, начальник полиции порядка оккупированной Беларуси. Истребление советских граждан предусматривалось еще до войны. Причем не только тех, кто окажет противодействие немецким оккупационным властям, но и мирных граждан. За несколько дней до войны был приказ, который предписывал рассматривать войну против Советского Союза как отличную от всех предыдущих войн. И поэтому, продвигаясь по оккупированной советской территории, можно было грабить, сжигать, разрушать села и деревни, убивать, невзирая на женщин и детей. После ознакомления приказ был изъят из штабов частей, чтобы он не попал в руки Красной Армии.

У Кубе, как генерального комиссара оккупированных земель, была еще и своя личная выгода от полученной должности. Здесь он чувствовал себя хозяином, по его мнению, все, что было на этой земле, должно было принадлежать ему.

Для создания видимой заботы о населении Беларуси Кубе основал организацию Белорусской народной самопомощи. Руководить созданной структурой назначили Ивана Ермаченко, националиста, бывшего адъютанта Врангеля.

Все действия Кубы были направлены не на людей, решения принимались им исключительно на благо рейха. Его задачей было внушить населению мнимую заботу, тем самым подкупив их, а затем поработить.

Кубе был ярым нацистом, активным реализатором политики геноцида, с усердием выполнял программу о тотальном уничтожении еврейского населения. Он часто повторял фразу, что "чума и сифилис для человечества, то евреи для белой расы". Именно от него исходил приказ для всех немцев, находящихся на оккупированной территории Беларуси, об уничтожении 40 тыс. евреев.

Первый массовый погром в Минском гетто нацисты провели 7 ноября 1941 года. Гестаповцы окружили часть кварталов гетто и тех, кого поймали, выстроили в колонну, дали красное знамя и сфотографировали. Было похоже на то, что идет подготовка к демонстрации. Когда закончилось фотографирование, гестаповцы распорядились, чтобы из колонны вышли те, кто работает в немецких учреждениях. Их отвезли в район хлебозавода на Раковской улице. Остальных, несколько тысяч советских граждан, немцы на автомашинах отвезли на окраину города в район Тучинки, где всех расстреляли, затем сожгли.

В марте 1943 года немецкие палачи пришли в детский дом. Уничтожили практически всех воспитанников. На следующий день кинжалами дорезали выживших детей. Акция проходила под аккомпанемент гармошки, чтобы не было слышно детских криков. Лично убедиться в уничтожении 300 детей решил и генеральный комиссар. Он прибыл на место казни. Недалеко от ямы с мертвыми детьми выстроили узников гетто, чтобы приветствовать Кубе. Он приехал не с пустыми руками, выжившим раздавал леденцы.

"Есть некоторые показания, может быть, противоречивые, но они дошли до советского командования о том, что часть детей, которых расстреляли, еще находились живые в яме. И Кубе лично туда подходил и бросал детям эти горстки конфет", - рассказал Александр Кислицкий.

В гетто Кубе встретил еврейского врача, с которым учился в университете. Они беседовали о прошлом, вспоминали учебу. Наступая на кровавый снег, Кубе сетовал о том, что война - это ненужная жестокость. И тут же продемонстрировал эту жестокость. После отъезда Кубе доктор был расстрелян.

После одной из карательных акций, где за несколько часов уничтожили сотни стариков, женщин и детей, Кубе произнес фразу: "надо, чтобы только упоминание одного моего имени приводило в трепет русского и белоруса, чтобы у них леденел мозг, когда они услышат "Вильгельм Кубе".

"Циничный подход к людям был связан с тем, что идеологи фашистской Германии рассматривали "низшую расу" как ресурс. Не только трудовой ресурс, который может работать, но когда он уже не может работать этот ресурс надо по максимуму выкрутить. Использовать волосы, ткань, кровь, органы и так далее", - пояснил председатель правления Белорусского общества "Знание" Алексей Авдонин.

Погромы в гетто и массовое уничтожение людей, отравление газом пациентов больниц, создание концлагерей и лагерей смерти, проведение карательных операций, в ходе которых десятками сжигали деревни, расстреливали мирное население - все это послужило триггером к уничтожению Кубе.

Приказы о ликвидации генерального комиссара Беларуси по различным каналам получили более десятка спецгрупп и подразделений. Каждой группой разрабатывался план ликвидации. Кубе проходил под псевдонимами "Кабан", "Сова" и "Драматург".

Лошицкая усадьба - одна из резиденций Кубе. Считалась летним поместьем. Здесь генеральный комиссар бывал довольно часто, любил прогуляться по парку. Но вот какое переплетение истории. В 1930-е годы в усадьбе действовало секретное учебное заведение, которое готовило разведчиков-нелегалов для борьбы с польской оккупацией. Одним из выпускников школы был Кирилл Орловский, будущий герой Советского Союза. Тот самый, который в феврале 1943 года устроил покушение на Кубе в лесах под Барановичами, когда нацистская верхушка возвращалась с охоты. Но зимнее развлечение Кубе проигнорировал.

На Кубе были устроены несколько покушений: в офицерской столовой, в театре, на празднике урожая в Смолевичах, где была задействована Надежда Троян. Но ни одна из этих операций не увенчалась успехом.

1 сентября 1943 года начали готовить операцию, которая вошла в историю. Точная дата отсчета известна из донесения командира разведгруппы Генштаба Красной Армии Николая Федорова. Он писал, "диверсию совершили люди, работающие у меня: "Черная" - Мария Осипова, "Галя" - Елена Мазаник и "Оля" - Валентина Шуцкая".

Из донесения Федорова можно узнать, что "Галю" пытались вербовать несколько диверсионных групп. И не исключена возможность, что подсылались к ней агенты гестапо.

Изначально генерального комиссара планировали отравить, но от этого плана отказались. Остановились на взрыве. Мазаник, которая в доме генерального комиссара работала на третьем этаже и доступа на второй этаж к спальне, не имела, все же сумела установить мину под матрас кровати Кубе.

Мина была заложена в 11 часов утра. В 11:30 Елена с сестрой находились в указанном месте, чтобы выехать из города. Из Минска в партизанский отряд выбирались на машине. С собой везли пеленки и детские рубашки на случай полицейского патруля. Была легенда, что едут на крестины. Водитель довез их до деревни Вишневка, а затем они около 15 км шли пешком до деревни Вяча, где их ждала подвода, которая привезла женщин в деревню Янушковичи Логойского района. А там их уже ждал Николай Федоров, заместитель командира по агентурной работе партизанского отряда "Дима". Именно из этого отряда Надежда Осипова принесла мины.

Взрыв прогремел 22 сентября в первом часу ночи. У генерального комиссара была вырвана левая сторона груди, оторвана левая рука. Последствия взрыва оказались смертельными. Его полусгоревший труп был вытащен из горящей спальни, вызванной по тревоге командой. Лежащая рядом жена Кубе отделалась нервным шоком.

Вильгельм Кубе стал самым высокопоставленным нацистским чиновником на оккупированных территориях, чья ликвидация завершилась успехом. Но в то же время она стала провалом для спецслужб Третьего рейха. В Германии Гитлер объявил траур второй и последний раз за время Великой Отечественной войны. Первый траур был объявлен после разгрома немецких войск под Сталинградом.

Тело Кубе было доставлено в Берлин. Там прошли пышные похороны с воинскими почестями. Посмертно Гитлер наградил Кубе рыцарским крестом с мечами.

Елена Мазаник, Мария Осипова и Надежда Троян в ночь с 11 на 12 октября 1943 года с партизанского аэродрома в Бегомле вылетели в Москву. 29 октября указом Президиума Верховного Совета СССР им было присвоено звание Героев Советского Союза. Вручение наград прошло в Кремле 3 ноября. Но ни указ о награждении, ни само награждение в прессе не освещалось. Это было первое секретное присвоение званий героев. О подвиге женщин стало известно лишь после войны. А несколько лет назад были рассекречены документы, из которых стало известно название операции по ликвидации Кубе - "Драматург".