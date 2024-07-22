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Операция "Багратион": как новая тактика боя способствовала прорыву обороны противника
23 июня 1944 года советская авиация начала наносить массированные удары по позициям врага на витебском направлении. Штурмовики 3-й воздушной армии громили колонны вражеских войск у переправ через Западную Двину и в районе Лепеля. Бомбардировочные штурмовые соединения 1-й воздушной армии уничтожали фашистов на дорогах, идущих из Орши на Борисов.
Впервые в этой операции была применена новая тактика взаимным использованием сухопутных и военно-воздушных сил. Причем прямая связь командиров соединений с командирами полков и дивизий воздушных армий дала максимальный эффект в этой операции. Радиосвязь была установлена между самолетами и командирами наступающих танковых частей и общих войск.
На этом направлении работали Пе-2 - "дневные фурии" женского 125-го бомбардировочного авиаполка.
Советским войскам противостояли части 6-го воздушного флота, части 16-й армии группы армий "Север", 1-й армейский корпус и части 1-го воздушного флота.
В целом же на витебском участке в 150 километров, а именно на рубеже восточнее Полоцка - Богушевска, советским войскам противостояла 3-я танковая армия под командованием генерал-полковника Рейнгардта.
Смотрите документальный цикл "Операция "Багратион". 5 серияздесь
На оршанском и могилевском направлениях в полосе Богушевск - Быхов на фронте в 225 км противостояли части 4-й немецкой армии под командованием генерала пехоты Типпельскирха.
С 23 июня советские войска перешли в наступление и прорвали оборону противника на северном и южном направлениях.
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