Операция "Багратион": как новая тактика боя способствовала прорыву обороны противника

Впервые в этой операции была применена новая тактика взаимным использованием сухопутных и военно-воздушных сил. Причем прямая связь командиров соединений с командирами полков и дивизий воздушных армий дала максимальный эффект в этой операции. Радиосвязь была установлена между самолетами и командирами наступающих танковых частей и общих войск.