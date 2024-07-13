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Операция "Багратион": разведчики, связные и агентура - вклад партизан в борьбе с фашистами был конкретным и очень весомым
Перед началом операции "Багратион" в Ставку в адрес командования трех белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов от партизанской разведки уходило большое количество сообщений, документов, карт с местами дислокации штабов фашистов. Многие являлись особой важностью и носили стратегический характер. Но были сообщения неожиданные, которые требовали незамедлительных решений.
Один из ударов должен был идти как раз от Азаричей до Осиповичей, и, собственно, поэтому оно для них представляло большое значение. Изначально они не знали о том, что в Азаричах создан один из страшнейших лагерей вообще за всю историю.
Об этом сообщила партизанская разведка, как и о том, что вокруг лагеря тройное кольцо минирования.
И было принято тогда решение. Были созданы такие полозья, и вот на этих полозьях белорусские партизаны проводили саперов и потихоньку, шаг за шагом, они освобождали путь для того, чтобы можно было подойти к лагерю. Ставка, и в том числе Сталин, торопили Белорусский фронт. Но когда Михаил Сергеевич доложил Рокоссовскому о том, что вот есть такой страшный лагерь и нужно принимать меры, Рокоссовский ему сказал: "Любую технику, любые средства, берите все, что угодно, спасайте людей!"
К началу операции партизанские соединения, бригады и отряды насчитывали более 30 тыс. разведчиков и связных. Агентура в населенных пунктах составляла более 8 тыс. человек.
Ими было передано частям Красной Армии почти 6 тыс. оперативных документов противника. Информация по 500 гарнизонам. Велось постоянное наблюдение практически за всеми штабами корпусов и дивизий. Конкретные результаты приносило и взаимодействие с военной разведкой.
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В ходе диверсионных мероприятий не только выявляли и уточняли дислокацию фашистских войск, но наносили ущерб, убирали средства связи, коммуникаций. Взрывали мосты. Действуя совместно с партизанами, обеспечивали разгром мелких фашистских войск. В Столбцах готовился к подрыву железнодорожный вокзал, производственные помещения. Разведчики были заброшены. Правда, в живых осталось из 28 только четверо. Они приняли неравный бой и смогли вот это дело предупредить, ликвидировать, и фашисты отступили. 28 военных разведчиков спасли Полоцкий мост. Они все погибли.
Вклад партизан в подготовку наступления был конкретным и очень весомым.
Партизанские проводники помогали частям всех фронтов использовать наиболее удобные обходные пути, чтобы наносить неожиданные удары по врагу.
Очень Красной Армии помогали партизаны. Дедушка неоднократно рассказывал, как партизаны прокладывали им путь, буквально устилали настилами специальными болотистые вот эти места, чтобы танки не тонули, а проходили вперед. Получается, они все время шли на марш, как они оказались в тылу противника, потому что на всех картах эти места были обозначены как непроходимые. Фашисты их просто не ждали с тех сторон, где они оказались.
В штабы фронтов регулярно поступали разведсводки БШПД по оборонительным рубежам врага, наличии там количества войск, огневых средств, о местонахождении аэродромов и посадочных площадок противника, режиме их работы.
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