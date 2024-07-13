Операция "Багратион": разведчики, связные и агентура - вклад партизан в борьбе с фашистами был конкретным и очень весомым

И было принято тогда решение. Были созданы такие полозья, и вот на этих полозьях белорусские партизаны проводили саперов и потихоньку, шаг за шагом, они освобождали путь для того, чтобы можно было подойти к лагерю. Ставка, и в том числе Сталин, торопили Белорусский фронт. Но когда Михаил Сергеевич доложил Рокоссовскому о том, что вот есть такой страшный лагерь и нужно принимать меры, Рокоссовский ему сказал: "Любую технику, любые средства, берите все, что угодно, спасайте людей!"

Надежда Малинина, внучка начальника штаба 1-го Белорусского фронта Малинина М.С.